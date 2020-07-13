貝克漢長子娶「億萬富二代女神」　奢華婚宴辦2場！

▲▼布魯克林（上圖左）與妮可拉明年結婚。（圖／布魯克林IG）

「足球巨星」貝克漢的21歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham），11日向大4歲的《變形金剛4：絕跡重生》女星妮可拉佩茲（Nicola Peltz）求婚成功，老媽維多莉亞（Victoria Beckham）也獻上祝福。外傳他們婚禮明年舉辦，花費估計400萬英鎊（約台幣1.5億元），雙方父母將出錢援助。根據外媒報導，布魯克林跟妮可拉佩茲的婚宴預計明年夏、秋季在英國、美國佛州2地舉行，2場奢華婚宴粗估花上400萬英鎊，費用可能由新娘的億萬富豪老爸納爾遜佩茨買單；雖然身價不敵未來親家，但貝克漢跟老婆也會貢獻一點。其實妮可拉佩茲是美國超級富二代，媽媽是名模克勞迪婭黑夫納，爸爸納爾遜佩茨在投資界非常出名，名下更有溫蒂漢堡、Heinz食品、P&G公司，身價超過13.4億英鎊（約台幣500億元），比貝克漢夫婦的3.35億英鎊（約台幣127億元）還高；納爾遜佩茨也希望女兒嫁得風光，所以願意大手筆出錢打理愛女婚禮。由於女方比男方有錢，所以貝克漢夫婦對準媳婦感到滿意，表示兒子終於遇到不是因為名氣或金錢而愛上他的女孩。此外，布魯克林將依照岳父要求，與妮可拉佩茲簽署婚前協議，詳細劃分財產分配，而2人結婚後將定居美國，事業重心擺放當地。