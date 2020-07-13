徐睿知沒比基尼遭騙「內衣褲混穿」　被男生圍觀留陰影

▲▼徐睿知身高169公分、體重43公斤、腰圍22吋，身材非常好。（圖／Gold Medalist、Netflix）

▲奶奶指內衣褲是比基尼，徐睿知妥協穿去泳池。（圖／JTBC Entertainment YouTube）

韓星徐睿知近期因新作《雖然是精神病但沒關係》高文英一角色人氣攀升，好身材在劇中展露無遺，更因22吋螞蟻腰掀起討論，但她即使有人人稱羨的臉蛋與身材，卻不敢穿比基尼，透露曾在西班牙留學時被惡整，造成此生揮之不去的陰影。徐睿知爆紅後，過往事蹟也被挖出，她曾在2017年的《認識的哥哥》節目上透露，高中畢業後就去西班牙馬德里留學3年半，有一次放假時，同住的奶奶建議去游泳，徐睿知以「沒有比基尼」為由拒絕，奶奶就翻她衣櫃拿出內衣跟內褲說：「這些都是比基尼！」也表示游泳池沒人，可以放心玩耍。徐睿知拒絕不了奶奶邀約，穿著內衣內褲到泳池，結果進去不到10分鐘，突然一批西班牙男生出現，奶奶就指著她嘲笑：「哈哈這不是比基尼！」當時徐睿知穿著顏色不同的內衣褲，瞬間覺得自己很丟臉，此後就對比基尼產生恐懼，身材再好也不敢穿。她在《精神病》中個性直爽，路見不平就會動手打人、飆髒話；現實生活中的徐睿知也是如此，節目上她還透露，一位西班牙男生告白追求，原以為對方喜歡自己，就提出猜拳彈額頭的遊戲，「我以為他喜歡我，也會喜歡被我彈」，未料對方猜輸被彈後大發飆：「韓國女生都這樣？」其他主持人見證徐睿知的「威猛彈力」後紛紛嚇到，笑說能夠理解西班牙男孩發火的原因。《雖然是精神病但沒關係》每週六、日晚上10點在Netflix播出。