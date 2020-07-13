「被討厭媳婦收留」鍾欣凌掉淚　《我的婆婆》收視衝破3

喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》鍾欣凌掉淚橋段，每分鐘收視一度破3！之前曾提到收視破2.87要去加州犒賞演員，但因疫情又改口笑稱去蘆洲。《我的婆婆》演員今興奮表示：「非常感謝觀眾的支持！可以去蘆洲了！」演員們開始認真討論起蘆洲行，楊銘威甚至開始查蘆洲一日遊的景點，製作人陳慧玲表示：「大家心裡是滿滿的感謝，雖然真的很熱，但演員們都想為了觀眾拼了！等我們準備好蘆洲的行程會再公告給大家。」



▲鍾欣凌表示勇兔台詞酸到讓她不用演就狂掉淚。（圖 / 公視提供） 收視高峰落在鍾欣凌被安置在過世的小兒子秉信（許孟哲 飾）和小鷗（黃姵嘉 飾）的婚房，被林筳諭（勇兔）說出內心最大的痛時，眼眶2秒泛淚處，網友紛紛表示「鍾欣凌太強」、「我跟著一起哭了」。對此鍾欣凌表示：「被自己最討厭的媳婦收留，這其實是很不堪的。在勇兔念出那些酸我的台詞時，我不用演就感受到很大的酸楚了，當下真的是難以控制的掉淚。」黃姵嘉則表示：「真的是看不下去，兒女一個個都把媽媽踢走，雖然劇中可以感覺到小鷗對這個婆婆的不滿，但她心很軟又很固執。」



▲下一集許傑輝（右）將北上守護鍾欣凌。（圖 / 公視提供） 火寮一哥許傑輝在《我的婆婆》播出後相當受歡迎，許傑輝受訪時說：「其實我原本是要演鍾欣凌的大兒子蘇秉忠那個角色，但我年紀比鍾欣凌還大，我們都很疑惑真的會像嗎？」後來，劇組找許傑輝接演火寮一哥，他表示一聽到角色是農夫，二話不說就答應了，許傑輝除了對鍾欣凌展現癡情，也對晚輩張書偉相當有情義，陪伴張書偉度過難關，劇中兩人同睡一張床，許多網友表示支持「一貴CP」，對此許傑輝笑說：「我們其實就是老魯蛇鼓勵小魯蛇，兩個離過婚的男人互相照顧。」張書偉則說：「發貴是沒什麼朋友的可憐小忠犬，只有一哥這個同為單戀所苦的人與他聊心事，可能是因為這樣引起了很多人的共鳴。」



▲許傑輝（右）與張書偉在《我的婆婆》中是忘年之交，被網友拱成「一貴CP」。（圖 / 公視提供）