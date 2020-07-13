《無主之子》完結篇遭批太自私　女星：第一次被罵得開心

《無主之子》改編自真實社會事件，昨（12）日播出大結局，無國籍的新台灣之子「子涵」18歲了，因為沒有身分，多年來躲躲藏藏打黑工，在某次少年圍毆事件，子涵被誣陷為殺人兇手，一向被歧視誣陷慣了的子涵，不願被嫁禍認罪，選擇了和當初父親文誠一樣逃逸，大結局也獲得最高收視2.9。



▲孫綻飾演越南移工。（圖 / 民視提供） 男主角黃鐙輝聽到高收視，心情非常激動，他說期待這部戲讓大家看到歧視的嚴重，很多人根本看不見，甚至把歧視當成日常而不自知。也要謝謝飄洋過海、離鄉背景到台灣工作，為家人、為生活的所有移工們對台灣的付出。李又汝說《無主之子》這麼寫實沉重的戲，可以有這麼多觀眾收看，真的非常不簡單，儘管在最後一集被許多人罵「媽媽很自私」，還有很多留言說其實她可以怎麼做，都讓李又汝直說第一次被罵這麼開心。



▲《無主之子》成為李又汝戲劇代表作。（圖 / 民視提供） 其中飾演「無主之子」的林孫煜豪，表示自己拍攝跟媽媽相遇這一場要表現出「表面」很無感，但內心很複雜不知該怎麼反應，但其實當下內心真的也很複雜緊張，怕沒能好好傳達角色的心境，但沒想到聽到朋友看播出也覺得衝擊蠻大。他直誇導演在每一個手法都有很多驚喜，這一次演出「黎子涵」這個角色，讓他受益良多，除了有去夜市學習炸鹹酥雞，還到工地當做工的人，以及到資源回收場分類垃圾，都讓他直說能從角色來看人生，體會不一樣的生活非常幸運。



▲林孫煜豪（右）演出「黎子涵」。（圖 / 民視提供）



