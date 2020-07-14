女星曾遭主管強奪初夜　闖星河後又傻當富豪小三

高點綜合台《震震有詞》從震驚社會的任職新北市衛生局女員工，生前曾在臉書上自曝曾遭到性侵、疑似凌虐，不久就墜樓身亡的社會事件，探討進行職場上可能遭遇到該如何處理。沒想到探討過程中，觸動到資深藝人林薇埋藏在心中已久的傷害，首度在節目上公開透露，年輕在職場時也曾遭遇類似的情況，造成一輩子心理的創傷。
林薇表示當時以為是公司的員工旅遊，上車後才發現只有她跟某位男性主管出遊，對方還說會有2間房間，要她不用擔心。但晚上主管到她房間聊天後，竟然對她伸出狼爪，林薇的初夜就這樣被奪走，林薇哽咽地說：「小時候不知道什麼叫做強暴脅迫，這是我完全不願意回想的。」
主管甚至提出要林薇當他小三，還飛車追逐、家裡站崗等瘋狂行為，讓林薇最後選擇離職，「當時沒有驗傷，內心也因為羞愧、難過，怕別人異樣眼光，只好自己離職。」這段傷痛過程連家人都不知道，也讓林薇留下一輩子陰影，日後面對追求者會有自卑感，無法跟人正常交往。對此律師沈靖家表示：「利用權勢與他人發生性行為恐觸法，卻因舉證困難而鮮少定罪。」
林薇進入演藝圈後，因緣際會認識一位富豪，對方溫柔體貼、溫馨接送情、買單送錢樣樣來，甚至送上賓士車當作情人節禮物，終於攻破她的心防。沒想到交往1年後，林薇才發現對方有老婆，讓她在不知情狀況下成了小三，「當時有問他，但得到的答案都是已經在辦理離婚，3年內會跟我結婚。」
交往的15年過程中，林薇發現男方手機有許多曖昧簡訊，也接到其他女人打來的電話，以及疑似正宮打來嗆聲的電話，還發現男友在外還有個12歲的女兒，讓她終於死心決定要跟對方分手。為了脫離花心男友，林薇刻意刁難男方，表示如果要復合，就必須在2小時內送上1千萬現金，雖然男友在時間內做到，但林薇將現金退還並表明不想再繼續，還換掉家裡大門的鎖，最後搬離居住17年的家，結束這段不倫戀。
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