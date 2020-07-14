貓王辣孫女時尚圈、影壇吃得開　「2點」繼承外公血統

美國已故搖滾傳奇巨星「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的外孫班傑明（Benjamin Keough），13日被發現在加州住處舉槍自盡，得年27歲。貓王的4名外孫中，班傑明的外貌被母親認證長得最像外公，事實上，他的明星姊姊芮莉（Riley Keough）不論外表還是才華，亦流著貓王家族不凡的血統。
今年31歲的芮莉，五官承襲外公深邃輪廓，雖然她本身也愛搖滾樂，但沒因此踏入歌壇，熱愛時尚、表演的她，14歲躍上米蘭時裝週伸展台，2年後簽進知名模特兒經紀公司IMG，正式出道後，芮莉接下Dior香水代言、成為《Vogue》封面女郎，還是D&G與設計大師約翰加利亞諾（John Galliano）的繆思女神。
芮莉2010年以《蹺家女聲》初登大銀幕，並與自己長相神似的同片演員克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）結為好友，後她與大導演史蒂芬索德柏合作電影《舞棍俱樂部》、《羅根好好運》及電視劇《應召女友》，並以《應》劇問鼎金球獎迷你影集最佳女主角獎，近年則參與金獎大片《瘋狂麥斯：憤怒道》演出。
細數芮莉的緋聞對象，尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）都是文青美男，然芮莉2015年選擇嫁給《瘋狂麥斯：憤怒道》的特技演員班史密斯彼得森（Ben Smith Petersen），近日她才在IG祝賀丈夫29歲生日，夫妻好感情羨煞不少粉絲。（編輯：楊穎軒）
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