女星穿Bra、熱褲秀好身材　清涼放送大長腿

Karencici

上月推出最新傲嬌系求愛單曲《ihateyou1000

》，她也為歌曲編了一段「

1000舞」，並在社群網站上發起為期一個月的「1000

舞挑戰」，更放話：「期限內募集到

1000位歌迷一起大展舞技的話，我就穿上Bra跳1000舞給大家消消暑。」最終如願成功達標，日前她也穿上一身清涼裝扮履行承諾，答謝粉絲。

▲Karencici只穿運動內衣、短褲跳舞，為粉絲「消暑」。（圖／華研國際提供）

▲Karencici即將舉辦個人演唱會。（圖／華研國際提供）

Karencici言出必行，兌現諾言當天穿上小露性感身材的灰色運動Bra和牛仔熱褲，秀出一雙修長美腿及腹肌線條，在40度的艷陽下大跳「熱辣版1000舞」。作風大方的她，透露要在眾人面前展現性感並不會緊張、害羞，對苦練半年的腹肌成果則自評：「挺滿意的」，高標準的她也不斷向自己喊話：「希望可以維持住，或甚至讓線條更明顯。」因為她每到夏天就愛去海邊曬太陽、游泳，所以努力保持好的體態，讓自己更有自信。《ihateyou1000》歌曲的宣傳工作剛要告一段落，她立刻又投入首場個人音樂會的籌備，為了要完美演出，她特別請公司安排了體能課，期盼能加強體力之外，也讓自己在台上的肢體舞動更揮灑自如，而一向在服裝造型上給人驚喜的她，對於造型尺度則是賣關子：「讓大家期待一下，主要是希望來參加音樂會的每個人，看完後都能充飽活力和能量，在心情上都能感受到滿滿的膠原蛋白。」