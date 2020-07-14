《解憂雜貨店》推出劇場版！由他飾演「雜貨店爺爺」

果陀劇場《解憂雜貨店》改編自全球累計熱賣1300萬冊同名小說，而大家最好奇的卡司陣容「雜貨店爺爺」一角由誰飾演，果陀劇場日前公布為資深大腕演員張復建出演，這也是張復建繼《暗戀桃花源》後，睽違4年再接舞台劇。



▲張復建睽違4年再接舞台劇《解憂雜貨店》。（圖 / 果陀提供） 而本周開排，金士傑亦親自到場加油打氣，在這次《解憂雜貨店》的舞台劇本改編上也提供不少指導。《解憂雜貨店》故事描述三個闖空門的少年意外躲進了一間歇業多年、相傳能消煩解憂的雜貨店，過去只要在晚上將寫了煩惱的信丟進雜貨店鐵捲門的投遞口，隔天就可以在店後方的牛奶箱拿到回信解答。30多年後，奇蹟降臨在這家破舊的小店，當穿越時空收到來自過去的信件，原本自認毫無用處的少年們擔任起助人的角色，似乎每個人在內心深處，都有「被需要的需要」。



▲余佩真擔綱《解憂雜貨店》真人劇場版「療癒系歌手」一角。（圖 / 果陀提供） 劇場版《解憂雜貨店》改編自日本暢銷作家東野圭吾最感動人心的作品，由張復建詮釋雜貨店爺爺、劇場菁英王肇陽、沈威年、吳言凜、余佩真、洪健藏、賴盈螢、韓賓等人擔綱演出。自專業戲劇出身的他們，現場演出的實力與魅力皆倍受肯定，而其中最受矚目的劇中「療癒系歌手」一角，則邀請到橫跨電影、電視、舞台劇與音樂的創作才女余佩真詮釋。余佩真溫暖動人的嗓音，不但創作與演唱多首知名曲目，更因唱紅《通靈少女》片尾曲，並以精湛的演技獲得台北電影節新人獎，且兩度入圍金鐘獎迷你劇集最佳女配角與女主角。



