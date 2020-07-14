22部國片合體造勢　孫安佐現身談「撞鬼」

▲孫安佐（後排左）也加入國片行列，跟大家一起力挺國片起飛。（圖／海鵬）

疫情逐漸消退，經濟亟待振興，而在文化部影視及流行音樂產業局指導下成立的「台灣電影起飛大聯盟」，也公布「國片起飛一起拚」計畫，獲得了22部國片的響應，包括40多位演員、導演及製片，今（14）日聯合出席了造勢記者會，現場星光熠熠、熱鬧非凡。

文化部長李永得致詞時表示，為廣邀

民眾看國片，將推出總價值12億元的「藝FUN券」（面額600元，共200萬份）給幸運觀眾，呼籲觀眾呼朋引伴進戲院看電影，讓國片再度起飛。

包括北影新科影帝莫子儀、演員陳淑芳、鄭人碩、吳可熙、是元介、姚愛寗、黃尚禾、曾敬驊、陳昊森、邱志宇、大鶴，童星白潤音、林祐銓、陳京甫，新生代演員陽靚、孫安佐、王渝屏、姚亦晴、邵奕玫等，也都到場表達力挺，親身參與國片振興的重要時刻。

▲文化部長李永得（前排中）將推出總價值12億元的「藝FUN券」。（圖／海鵬）

由於話題人物孫安佐也加入國片行列，首次演出電影《粽邪2》，扮演的正是自己很熟悉的直播主，在片中還有激烈撞鬼的場景，但孫安佐表示自己不信邪，更感嘆拍攝過程中完全沒撞鬼，直說「殘念」！

▲孫安佐在《粽邪2》演出撞鬼。（圖／孫安佐IG）

大鶴則一連主演《逃出立法院》與《可不可以你也剛好喜歡我》二部電影，他呼應時事搞笑說：「電影院有冷氣，大家可以來看《逃出立法院》喔。」鄭人碩、吳可熙、