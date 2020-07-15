衣櫃吻遭嫌棄！許凱慘被埋土裡暈倒　她人工呼吸搶救

《天舞紀》由許凱、吳佳怡、哈妮克孜、周駿超、李俊辰等主演。許凱與吳佳怡兩人結緣三次，此回組CP，個性截然不同，許凱談及劇中感情也因為身世關係之後會很虐心，但他調皮的說：「還可以，因為我說太虐的話肯定很多人就棄劇了，虐只是後期劇情需要。」戲裡被兩個女孩蘇猶憐和崔翩然喜歡，問及哪位比較接近理想型，他笑答：「當然是蘇猶憐」。



▲許凱故意賴床不想去學院。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 戲中李玄 （許凱 飾）情敵御風穆滿滿殺傷力，時常出現在旁邊，許凱鬧脾氣說：「每次李玄跟蘇猶憐（吳佳怡 飾）吵完架之後，他老是從中出現，想趁虛而入」。戲中許凱也有深情面，和吳佳怡吵架後看見情敵和她走在一起，在雨中失落孤單的模樣惹人心疼，私底下許凱表現生氣模樣：「看到御風穆兩次，我還得在雨中走兩回。」反應被笑翻。



▲許凱反遭皇子埋土裡報仇。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 此劇節奏明快，許凱第一集為逃出城扮女裝，第二集因不想進入摩雲書院，躲被窩裡翹課，被師父以棉被五花大綁用馬拖著跑，許凱驚訝：「要拖在地上啊！」現場出動六個工作人員拖著跑，因許凱被綑綁住，拍攝多次都靠工作人員扛回定位，許凱沒辦法自己走，還得配合戲中大喊著「救命」，被拖在地上塵土飛揚，沙子還跑入眼中，受了許多苦被網友笑：「不要亂翹課」。



▲許凱（左）進展神速，第二集就親上去。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 李玄為復仇師父不讓他出城，想在他水裡下藥，卻意外碰到師父進房，躲進櫃子裡時撞見蘇猶憐也藏在裡頭，一個踉蹌李玄意外親上蘇猶憐額頭，兩人冤家路窄，李玄厭棄回：「給你佔便宜，還一臉嫌棄。」後來李玄又因捉弄二皇子，遭到報復，被全身埋入土中，他也因埋在土裡過久突然暈去，蘇猶憐緊張趕緊將他拖出，為他進行人工呼吸，場面浪漫不已，兩人感情也開始萌芽。《天舞紀》每週三至五晚間8點於愛奇藝台灣站播出。



▲許凱反遭皇子埋土裡報仇。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）



