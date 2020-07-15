侯孝賢劇本只有「一張紙」！張震哀怨拍攝難度超高

2020金馬電影大師課開幕，金馬執委會特別邀請侯孝賢導演的御用夢幻團隊，包括剪接指導廖慶松、攝影指導李屏賓、聲音指導杜篤之、藝術指導黃文英、作曲家林強與演員張震等六位重量級影人，傳授獨門心法與寶貴經驗給大家。六人也齊聚一堂，分享與侯孝賢合作多年的獨特經驗。

電影《最好的時光》是張震與侯導合作的起點，張震笑說當時拿到的劇本只有一張紙，令他印象深刻，然而侯導對文學的重視，也對他的表演有很大幫助，除了侯導帶給演員參考的書籍，張震自己也會搜集閱讀更多資料，希望可以更接近導演的要求。相較其他合作風格獨異的導演，張震認為侯導要求的難度最高，因為要把自己所學融會貫通，內斂出最自然的一面，雖然很痛苦卻是有趣的經驗。

▲（左起）林強、杜篤之、李屏賓、廖慶松、黃文英、張震，參與2020金馬電影大師課論壇。（圖／金馬執委會）

曾在紐約參與百老匯劇場設計的黃文英，提到與侯導印象深刻的合作經驗，也是在《最好的時光》中，侯導要求她在第三段「青春夢」中，打造一間可以真實生活的公寓，最好是可以讓演員張震和舒淇，宛如平常人般自然地居住生活，非極度寫實不可。

▲剪接指導廖慶（左）、藝術指導黃文英，都對跟侯導合作印象深刻。（圖／金馬執委會）

與侯孝賢導演合作超過45年的廖慶松，憶起當年在中影遇見侯導的印象：「臉圓圓，笑起來像個小太陽，喜歡模仿、觀察別人，是個樸實可愛的小男孩，沒想到在工作上要求那麼高。」

而自《童年往事》與侯導展開合作的李屏賓則表示，侯導對燈光學習掌控越來越厲害，笑稱連自己也被控制了，拍攝時的燈光越用越少，燈光藏得越來越隱密。