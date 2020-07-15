金曲入圍／陳鎮川扛評審團主席壓力大　爆遺珠是他

原訂於6月27日舉辦的第

31

屆流行音樂金曲獎頒獎典禮，確定延至

10月

3日晚間7點於台北流行音樂中心舉行。而今（15）日則是在三創舉辦金曲獎公布入圍記者會，由張惠妹的經紀人陳鎮川擔任評審團主席。稍早已公布完整入圍名單，由阿爆一舉入圍8項，成為大贏家，梁靜茹、魏如萱、鄧紫棋等角逐歌后寶座。

陳鎮川笑說是去年接到文化的邀約，坦言擔任評審不是他的長項，因此考慮了一個多月才點頭答應，接著表示在與評審團討論入圍名單的過程中，氣氛雖然激烈但很好，是個快樂的過程，「雖然在投票前討論的時候很激烈，但沒有討論很久，都有相同的默契。」

不過他也開起玩笑，自嘲如果10月3日也能這麼順暢就好，現在就是剉咧等的狀況。

▲歐開樂團（左起）、李千那、孫盛希、陳鎮川、官靈芝擔任公布入圍嘉賓。（圖／記者陳明安攝, 2020.07.15）

▲裘德入圍「最佳國語男歌手」。（圖／翻攝裘德微博）

▲周興哲今年金曲獎慘滑鐵盧，成為金曲遺珠。（圖／星空飛騰提供）

第31屆金曲獎男歌手、女歌手的部分都經過兩三輪討論後就有結論。其中「最佳國語男歌手」的入圍名單中，出現陌生的男歌手裘德，就連網路上的資料都甚少，對此，陳鎮川表示，裘德是一個很特別的聲音，「從初審就昨天的入圍討論，得到的關注很多，有點像當年大家聽李榮浩的感覺。」至於周興哲今年沒辦法問鼎歌王，陳鎮川透露，周興哲被討論的很多，「他跟高爾宣都是主流的流行音樂歌手，談到周興哲是不是本屆金曲男歌手的遺珠，陳鎮川坦言：「遺珠啊，對我個人來說肯定是。」但也提到，今年在討論每一個獎項之前都有先考慮要不要增額，而今年叩關歌王的就有6位之多。今年已入圍8項成為大贏家的歌手阿爆，陳鎮川表示在她一發片其實就有很高的討論度，並稱讚：「製作水準很高，製作成果驚人，完全實至名歸。」且由於阿爆的歌曲混合了台語、客語，因此評審還特別聽了客語老師、台語老師對歌詞的講解。而今年討論最久的是作詞與作曲的部分，每一個獎項都討論一個多小時，難以選擇的入圍獎項是年度歌曲與新人，陳鎮川更是自爆因為新人有超過一半都不認識，「新人很難，我放棄，我參與投票。」年度歌曲今年評選的標準由3個意象出發，分別是文化議題、社會議題與流行程度，這也是為什麼《Without you》、《鬼島》會在名單內。