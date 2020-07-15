被死對頭搶走了！鳳凰女爭取《魔鬼剋星》角色失敗

近期不少經典電影，紛紛重回大銀幕與觀眾見面，而索尼影業為了迎接明年上映的新片《魔鬼剋星：未來世》，也推出《魔鬼剋星》過去式二部曲：《魔鬼剋星》（1984）與《魔鬼剋星2》（1989），讓觀眾得以在戲院，一睹當年轟動全球影壇的喜劇抓鬼橋段。

其實，當年《魔鬼剋星》推出前，光是開拍就一波三折，先是片名版權鬧雙胞，劇組擔心會挨告的情況下，只要在片中有出現片名的布景和台詞，都得拍攝兩遍以防被抽掉，更糟的是，劇組挑選的男主角比爾莫瑞，向來以難聯絡出名，在沒正式簽約也找不到人的情況下，沒有人知道拍攝當天到底會不會開天窗！

▲《魔鬼剋星》當年轟動全球。（圖／索尼影業）

好在比爾莫瑞在開鏡當天順利現身，他不僅成功詮釋了片中愛打嘴砲把妹的抓鬼專家，還與雪歌妮薇佛飾演的瘋婆，製造出不少喜劇笑點，連被史萊姆黏液攻擊的畫面，都被影迷譽為當代影史經典。

▲雪歌妮薇佛靠大絕招，爭取到《魔鬼剋星》演出機會。（圖／《魔鬼剋星》劇照）

但大家有所不知，《魔鬼剋星》在初版腳本中，根本連一位女性角色都沒有，後來是在導演伊凡瑞特曼堅持下，才產生了丹娜一角，當時劇組選女主角時，當紅的茱莉亞蘿勃茲和雪歌妮薇佛，都來參與試鏡，原本茱莉亞蘿勃茲是導演心中的首選，但沒想到雪歌妮薇佛在試鏡時放大絕，不僅不顧形象爬到導演桌上，扮成地獄惡犬，還提出女主角應該要被狗附身這樣大膽的想法，最後雀屏中選，甚至還讓編劇採納她的建議，把這段劇情寫進腳本，也因此創造了影迷津津樂道的《魔鬼剋星》經典抓鬼大結局。