金曲入圍／叩關新人獎　高爾宣發「有味道」自拍感謝　

第31屆金曲獎將於

10月

3日晚間7點於台北流行音樂中心舉行。而今（15）日則是在三創舉辦金曲獎公布入圍記者會，由張惠妹的經紀人陳鎮川擔任評審團主席。而其中被稱為死亡組的「最佳新人獎」，經過一番廝殺後由9m88、高爾宣、告五人等爭奪新人王寶座。

「最佳新人獎」入圍的有9m88、JADE、高爾宣、告五人、莫宰羊、楊士弘、持修。高爾宣不僅入圍「最佳新人」，歌曲《Without you》也入圍「年度歌曲」，得知入圍他表示心情很開心，「雖然一直以來對於獎項都是很平常心沒有特別去關注，但這次能夠入圍就是對我一個很大的肯定，要謝謝一路以來幫助、陪伴我的人，還有我的公司陶山音樂，不管之後有沒有得獎都不會影響我繼續做音樂的腳步，也希望大家可以關注我之後的新歌新專輯，謝謝大家！」而心情大好的他隨即也在IG貼出在廁所的自拍，並發文：「起床去廁所太陽太大的臉，收到太多恭喜啦，謝謝大家～～」

▲高爾宣入圍本屆金曲獎「最佳新人」，曬出自拍寫下感謝文。（圖／翻攝高爾宣IG）

9m88則表示，「我很高興入圍金曲，入圍就是肯定，期待頒獎當天給粉絲與一路支持我的朋友與前輩捎來好消息，十足感謝！」告五人則是在公布入圍時就緊盯直播，女主唱犬青一度太緊張，透過電話一直要經紀人安慰她，得知他們入圍最佳新人、最佳樂團、最佳音樂錄影帶和最佳裝幀設計獎時，犬青瞬間激動尖叫，重複說著：「要瘋了」。

▲9m88入圍本屆金曲「最佳新人」。（圖／NOWnews資料照）

告五人平緩興奮情緒後，表示非常感謝評審和歌迷的支持，「非常非常地開心，第一時間就跟爸媽報告這項好消息，他們比我們還激動，因為沒想到自己的小孩居然會入圍金曲獎！公布入圍前一天我們3個緊張到睡不著，也彼此提醒放輕鬆。」