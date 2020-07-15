海灘辣妹激似河智苑　自曝曾遭「戳屁股」騷擾

藝人黃豪平日前主持網路節目《漂亮小姐姐》，找來一位美女胡祖薇，就讀實踐大學應用外文系的她不僅皮膚白皙、身材姣好，長相還激似女演員河智苑，不過外型亮眼的胡祖薇自曝曾在捷運站搭手扶梯時，遭遇可怕的騷擾經驗。



▲黃豪平（右）邀請海灘辣妹胡祖薇（左）上節目。（圖／風雅國際娛樂提供） 胡祖薇表示當時自己人在101捷運站，正搭乘手扶梯往上時，感覺到屁股被戳了一下，當下她不以為意，殊不知對方變本加厲，戳得更深，於是就回頭看了一下狀況，發現對方戴著帽子彷彿被抓包，顯露出非常害怕的表情，她便嚇到趕緊跑走，回過神來摸了一下屁股感覺到濕濕黏黏的液體，令她感覺十分不舒服，這時才驚覺自己當下應該去報警處理。





胡祖薇坦言暑假最想要做的事情就是到海邊躺在陽傘下喝著啤酒，換上比基尼的她，火辣指數爆表，讓所有人大飽眼福。現場更意外開發一道新料理「啤酒西瓜」，緣由竟然只是為了沖掉西瓜上面的沙子，發揮相當十足地創意力，主持人黃豪平更是嚐鮮一口直呼：「醉了醉了」。（編輯：侯家瑜）



▲胡祖薇坦言最想做的事情就是到海邊躺在陽傘下喝著啤酒。（圖／風雅國際娛樂提供）