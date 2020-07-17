專訪／進入演藝圈「單戀他」！林依晨、柯震東自爆情史

▲林依晨（左）、柯震東一上戲就融入其中。（圖／傳影互動）

《打噴嚏》是一個很有趣的故事，描述在孤兒院長大的王義智（柯震東 飾），遇見了很疼惜他的心心姐姐（林依晨 飾），感情深厚到心心姐姐只要想到義智，就會不自覺地打噴嚏。長大後，心心姐姐雖然有了男朋友，王義智依然深愛著對方，更為了心心姐姐成為拳擊手，希望成為她心中「最勇敢的那個人」，而王義智擊出的「最後一拳」，居然可以令觀眾熱淚盈眶…。

▲柯震東在片中的最後一拳，令人噴淚。（圖／傳影互動）

其中最讓人揪心的，則是柯震東在片中癡心單戀林依晨的那份深情，不禁好奇一問：真實生活中，你們也有單相思過嗎？

林依晨很乾脆的回答：「當然有啊！

」所以是已經進入演藝圈之後，難道也是演員嗎？雖然林依晨表示「不好說」，但仍然老實告訴記者，自己當時其實真有付出行動，所以「

」難得透露當年的青澀回憶。

▲林依晨坦率承認有單戀過。（圖／記者林柏年攝）