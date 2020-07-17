專訪／進入演藝圈「單戀他」！林依晨、柯震東自爆情史

「依晨就是一個穩定軍心的存在！」柯震東說，「因為我們其他演員都滿血氣方剛的，依晨坐在旁邊看書就可以控制場面，就覺得我們要乖。」但不需要跟她聊聊天溝通感情嗎？此時，柯震東竟說：「我怕！我不知道，其實我跟對戲的女生都很少聊天！」
原來，這才是你不知道的柯震東，在拍片前或拍片期間，幾乎不會跟女主角主動攀談，即使在拍攝《打噴嚏》的時候，遇到「零負評女神」林依晨，他依舊如此，柯震東還強調：「其實不需要培養感情啦，只要一進劇組，那個氛圍就在了，就很OK了。」
《打噴嚏》是一個很有趣的故事，描述在孤兒院長大的王義智（柯震東 飾），遇見了很疼惜他的心心姐姐（林依晨 飾），感情深厚到心心姐姐只要想到義智，就會不自覺地打噴嚏。長大後，心心姐姐雖然有了男朋友，王義智依然深愛著對方，更為了心心姐姐成為拳擊手，希望成為她心中「最勇敢的那個人」，而王義智擊出的「最後一拳」，居然可以令觀眾熱淚盈眶…。
其中最讓人揪心的，則是柯震東在片中癡心單戀林依晨的那份深情，不禁好奇一問：真實生活中，你們也有單相思過嗎？
林依晨很乾脆的回答：「當然有啊！我覺得我那時候很勇敢，20多歲的時候。」所以是已經進入演藝圈之後，難道也是演員嗎？雖然林依晨表示「不好說」，但仍然老實告訴記者，自己當時其實真有付出行動，所以「我覺得還滿勇敢的！」難得透露當年的青澀回憶。
至於柯震東則解釋，自己在感情方面一直很被動，因此只有在國、高中時期，年紀還小的時候有單戀過，長大就很少了，他說：「我比較少會去喜歡一個女的，雖然一直喜歡一直喜歡一直喜歡，但因為我是被動的，所以對方也感覺不到，也沒有太多回應，然後可能就沒有了。」難道沒有一見鍾情過嗎？他老實說：「有啊有啊很多！可是行動真的不會，因為我開始工作之後，就真的變得比較被動，而且我本來個性也比較被動，不太會主動表達。」
這跟大家印象中的「公子哥」柯震東很不一樣，尤其在2014年吸毒事件之後，他更蛻變成「柯震東2.0」，「這段時間我學到很多，特別是對大家的尊重，其實我以前很狂妄，發生那件事情之後（吸毒），我覺得大家其實對我滿有愛的，但我當時卻沒有感受到，覺得大家都在攻擊我，所以我對媒體很狂。」
林依晨也深刻感受到柯震東的改變，她說：「他現在不太一樣了，變沉穩、更有同理心，我覺得他也更能理解導演，或者知道大家為這部戲付出的心力，然後相隔6年現在上映的心路歷程，大家都跟他一樣不好受，也希望這部片能夠被大家看見，我覺得他是真的能理解了這個過程。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995