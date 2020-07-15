金曲入圍／與周華健搶歌王　黃明志穿紅內褲隔離坐等消息

總之很慶幸今年有我的事啦，

▲張震嶽角逐歌王。（圖／翻攝自臉書 , 2018.02.07）

很害羞啊！感覺像是一直延畢的大學生，一不小心就成了高齡學子，還在跟後輩搶座位。謝謝大家，也祝福真正的少年得獎。」

▲周華健入圍本屆金曲獎「最佳國語男歌手」。（圖／滾石）

入圍最佳男歌手最開心的事，就是因為跟我一起入圍的歌手裡面有張震嶽和周華健，他們是我的童年，也是我的青春，學吉他必彈！」接著謙虛的說，他沒有把握也不曾想過會得獎，「但無論如何，我一定會出席，也非常期待能夠和兩位前輩合照留念，像個觀光客一樣就心滿意足了。」

而其實在公布入圍名單的時候，黃明志正剛剛抵達台北，正在隔離中，他補充道：「之前疫情很嚴重，飛機沒有辦法飛來台北，所以我的電費已經四個月沒有繳了，因此被斷電。我得知我入圍消息的時候，是一個人坐在台北的家裡停電的客廳，穿著紅色內褲，滿頭大汗，又熱又餓，在等著台電來復電。」