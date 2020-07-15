金曲入圍／與周華健搶歌王　黃明志穿紅內褲隔離坐等消息

第31屆金曲獎入圍名單於今（15）日公布，由陳鎮川擔任本屆金曲獎評審團主席，他透露「最佳國語男歌手」討論了兩、三輪就有定論，雖然周興哲、熊仔討論度都很高，可惜卻成為了金曲遺珠，最終角逐歌王寶座的有張震嶽、J.Sheon、周華健、黃明志、吳青峰以及裘德。
對於入圍「最佳國語男歌手」，張震嶽表示：「入圍就是得獎，入圍者都是歌王，通通有獎，皆大歡喜，謝謝大家。」J.Sheon興奮的說：「真的很爽！但不能高興得太過明顯啦，總之很慶幸今年有我的事啦，也謝謝評審肯定跟公司所有一起努力的工作夥伴讓我們有這成果，也期許自己今年不止當個板凳球員，能有機會讓教練點名上場了。」
周華健對於叩關歌王，開心回應：「很害羞啊！感覺像是一直延畢的大學生，一不小心就成了高齡學子，還在跟後輩搶座位。謝謝大家，也祝福真正的少年得獎。」
黃明志提到，「入圍最佳男歌手最開心的事，就是因為跟我一起入圍的歌手裡面有張震嶽和周華健，他們是我的童年，也是我的青春，學吉他必彈！」接著謙虛的說，他沒有把握也不曾想過會得獎，「但無論如何，我一定會出席，也非常期待能夠和兩位前輩合照留念，像個觀光客一樣就心滿意足了。」
而其實在公布入圍名單的時候，黃明志正剛剛抵達台北，正在隔離中，他補充道：「之前疫情很嚴重，飛機沒有辦法飛來台北，所以我的電費已經四個月沒有繳了，因此被斷電。我得知我入圍消息的時候，是一個人坐在台北的家裡停電的客廳，穿著紅色內褲，滿頭大汗，又熱又餓，在等著台電來復電。」
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