許瑋甯和曾之喬談30歲！妳對老去的恐懼　其實是外界給的

許瑋甯上曾之喬節目《聊姐了解》，談起30歲之後的改變，坦言一開始對於「30歲」這個關卡很害怕，擔心屆時仍無法達到內心設下的目標，直到踏進去之後才明白，「大家不就是這樣嗎？沒什麼改變呀！」





35歲許瑋甯愛情、事業兩得意，但她對於「老去」曾感到恐慌，向曾之喬吐露：「要到30歲之前，我是驚恐的，我開始思考我現在的位置是如何？會不會尷尬？」直到真正來到30歲，她瞬間就鬆掉了，「因為我發現，咦，我的生活並沒有太大改變，依然努力在工作跟生活。」





許瑋甯的一席話讓曾之喬很有感，曾之喬認為，女性之所以會對30歲感到焦慮不安，大多數是因為外界給予的標籤，讓大家產生恐懼，但其實根本不會發生，那些標籤也沒有那麼重要。





在演藝圈闖蕩無疑是辛苦的，也容易在五光十色裡迷失，許瑋甯透露她一直都有一個中心思想，就是「家庭」。



▲許瑋甯認為家庭才是最重要的。（圖／取自《聊姐了解》截圖）

她手臂上有一個刺青，圖案是外公外婆家的經緯度，且每個表兄弟姐妹都有這個刺青，「不管去多遠，這個刺青就是在提醒我們這些小孩，家永遠都是你最重要的歸屬之地。」也因為對家庭很重視，許瑋甯的家族都會定時舉辦聚會，一齊相約爬山、到海邊玩，「和家人聚在一起，是我的日常，這才是最實在的。」





許瑋甯星路起初很不平坦，試鏡到處被打槍，曾經沮喪到發胖、有憂鬱傾向，但也因為這些挫折，讓她提早明白「事業成就」並不是人生最重要的事情，畢竟它虛無飄渺，「你即便在工作付出百分之百，倘若一出狀況，一百分就會直接打為零分。」





「但是生活不一樣。」許瑋甯悠悠地說：「你滋養生活多少，它會用等值的東西回報給你，而這個道理是我的家人教我的，他們告訴我這才是最平凡簡單的快樂。」





聽完許瑋甯的分享，曾之喬也提供了一個方法給眾人檢視，她表示很多人經常會把「家人很重要」掛在嘴邊，都認為家庭才是很重要的生活排序，「但是，當你仔細去看看你平常分配的時間，你就會發現『家人』永遠是佔得最少的。」因此，時時要檢視自己對於時間的分配，到底花在哪裡？都是值得大家去反思的。



