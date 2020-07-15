金曲入圍／與魏如萱、梁靜茹搶歌后　鄧紫棋興奮：驕傲

非常榮幸與開心。謝謝評審們的肯定！」梁靜茹則是幽默地說：「

▲梁靜茹角逐本屆金曲歌后。（圖／天熹娛樂）

▲鄧紫棋叩關金曲歌后。（圖／索尼音樂提供）

而升格當媽的魏如萱，新作品一推出便獲得高度評價，對於成為準歌后，魏如萱透露：「

成為了母親之後第一次入圍金曲獎，感覺很不一樣，我抱著孩子正在哄他睡午覺，站在電視前面聽到自己的名字、看著專輯的名稱，沒有尖叫的，安安靜靜的享受著莫大的喜悅。

謝謝和我一起完成這張專輯的所有人，謝謝評審，謝謝歌迷，你們才是最棒的！」

楊乃文則是不改酷酷的作風，對於入圍只回了一句「謝謝」。

▲魏如萱入圍本屆金曲獎「最佳國語女歌手」。（圖／NOWnews資料照）

第31屆金曲獎入圍名單於今（15）日公布，被外界稱為死亡之組的「最佳國語女歌手」由梁靜茹、魏如萱、鄧紫棋、王若琳、許哲珮、楊乃文入圍，對於入圍名單，評審團主席陳鎮川表示：「討論的過程中各自表述喜歡的歌手，再去評論，最後達到共識。」入圍本屆金曲獎「最佳國語女歌手」的有梁靜茹、魏如萱、鄧紫棋、王若琳、許哲珮、楊乃文。對於獲得入圍肯定，王若琳開心表示：「直接想游進海裡 ！想跟每位同事和粉絲一起暢泳慶祝入圍，相隔11年再入圍金曲獎，這一次真的是用生命在唱，謝謝我的團隊，也謝謝評審的肯定。」鄧紫棋收到入圍喜訊，感激的表示：「一直以來大眾對我的注意力，大部分都在我的歌聲上，可能沒多少人知道我的歌都是自己的詞曲原創，而且都是真切的人生經歷。去年離開前公司，我面對著大家所知道的官司和各種大家不知道的阻礙。雖然這一切讓我經歷了人生目前為止最大的衝擊，但生活中的風浪的確會激發出我們的毅力與潛力。《摩天動物園》專輯是我除了詞曲創作外，第一次當自己專輯製作人的一張作品，過程中其實我常常感覺像漂流在汪洋大海，但也許上帝想讓我在大海裡學會游泳，而對於自己真的在當中用盡了全力去拚搏、去生存，我還是感到驕傲的，我也希望爸爸媽媽和我的歌迷也會為此感到驕傲。」對於這次金曲獎入圍了5項，她也提到：「我真沒想過，很開心！而且當我看到圖二的報導，更是覺得無論最後得獎與否，我感覺我已經贏了以前的自己。感謝金曲獎對我的肯定，也謝謝過程中一直幫助我和支持我的人！希望我的音樂，能鼓勵所有跟我一樣面對著風風雨雨的人，不要放棄！加油！」