宋承憲、徐智慧「病床親到沙發」　共進晚餐1年決定結婚

韓劇《一起吃晚餐嗎》14日晚大結局，宋承憲飾演的精神科醫師金海慶，為解開女友徐智慧（飾 禹道希）心結，飛身救她意圖尋死的前男友李知勳（飾 鄭宰赫），此舉堅定兩人關係，同時宣告阻礙彼此的舊情人紛紛出局。宋承憲、徐智慧感情升溫後狂放閃，無論是在病床、沙發、天台都吻不停，交往1年多後決定結婚，完結篇圓滿落幕。
該劇完結後，男女主角接受訪問，宋承憲、徐智慧談起合作感想，他說徐智慧看起來高冷，實際相處後發現她活潑調皮，與「禹道希」非常像，很期待彼此能再合作；徐智慧透露跟宋承憲在拍攝現場常打鬧，即使是嚴肅場面仍會笑場，甚至爆料：「歐巴下手不留情的，總是打我！」可見兩人合作相當愉快。
《晚餐》故事開始於宋承憲、徐智慧在不知對方身分下成為「飯友」共進晚餐，成為彼此繁忙日常的療癒祕方。對於喜歡或專屬的療癒美食，宋承憲透露什麼都吃，最愛辣炒年糕跟火鍋，徐智慧也愛吃辣炒年糕，是釋放壓力的必吃清單，更表示探索不同地區、不同味道的辣炒年糕是她樂趣之一。《一起吃晚餐嗎》全16集可至愛奇藝台灣站收看。
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