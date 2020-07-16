54歲何篤霖靠運動凍齡　每周3次重訓延緩老化

多年沒參加外景節目的何篤霖，日前錄中視《飢餓遊戲》，就碰到節目史上最累大型企劃，一行人到彰化鹿港大玩真人版大富翁，何篤霖坦言一開始其實不敢接通告，「因為覺得非常辛苦。」但好多年沒見到5566，覺得偶爾也該出來和年輕人玩一玩，並透露自己維持青春的祕訣。
何篤霖事前就知道要禁食12小時，雖然可以忍受，但沒想到製作單位玩真的，何篤霖說：「心想這只是節目的一個梗還是真的？但參加過的來賓都跟我說是真的！所以為了吃只好努力玩遊戲！」大熱天在鹿港小鎮玩闖關，製作單位準備電動車，四處走街串巷，讓何篤霖覺得很有趣，「平時自己去鹿港玩，絕對玩不了這麼多景點，但是因爲玩遊戲，就把每一個景點都走到了，在古老的巷子，聽聽歷史、人文風土，收獲非常多。
在演藝圈堪為「凍齡男神」，54歲的何篤霖維持一周上健身房3次的好習慣，其中1小時做重訓，偶爾上舞蹈、瑜伽課，維持身體機能，延緩老化，他的觀念就是「防呆機制，防止失智」。這段時間是否有受到疫情影響？他表示主持的節目都在棚內也未停錄，其實影響並不大。
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