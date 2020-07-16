詹雅雯巡演感恩加場！舞台設計藏祈福含義

詹雅雯的「30周年巡迴演唱會」於去年高雄巨蛋、今年初台北小巨蛋開唱，為了準備這場演唱會，詹雅雯投入所有心力準備，而巡迴演唱會卻在2月1日台北小巨蛋開唱完後，碰上新冠肺炎疫情，導致原定

5月

9日於台中巡迴的演唱會因疫情被迫延期至9月5日。而在疫情趨緩之際，主辦單位也安排「2020

詹雅雯30

周年巡迴演唱會

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台北小巨蛋感恩加場」將於9月12日舉辦。

▲詹雅雯即將返回台北小巨蛋開唱。（圖／NOWnews資料照）