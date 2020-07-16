詹雅雯巡演感恩加場！舞台設計藏祈福含義

詹雅雯的「30周年巡迴演唱會」於去年高雄巨蛋、今年初台北小巨蛋開唱，為了準備這場演唱會，詹雅雯投入所有心力準備，而巡迴演唱會卻在2月1日台北小巨蛋開唱完後，碰上新冠肺炎疫情，導致原定5月9日於台中巡迴的演唱會因疫情被迫延期至9月5日。而在疫情趨緩之際，主辦單位也安排「2020詹雅雯30周年巡迴演唱會-台北小巨蛋感恩加場」將於9月12日舉辦。
對於本次台北小巨蛋感恩加場，定調為防疫後音樂新生活，詹雅雯表示，希望台北感恩最終場，能用她的音樂療癒大家的身心靈，一起為台灣加油，更希望所有歌迷使用三倍劵或藝FUN劵一起振興經濟。
對於相隔不到一年又馬上回到台北小巨蛋開唱的詹雅雯，許多人好奇演唱會上會有新的橋段呈現？詹雅雯表示，9月台北小巨蛋演唱會將會打造全新圓形飛碟舞台，她也將再度克服懼高，與觀眾近距離安全接觸，對於為何會以圓盤作為設計，詹雅雯也回，希望台灣的疫情永遠都是零確診，也希望這樣的祈福，能守護大家的健康。
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