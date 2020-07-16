縱容5歲女兒亂丟衛生紙　沈玉琳無奈遭老婆怒吼

▲沈玉琳相當疼愛女兒。（圖／翻攝沈玉琳臉書）

▲沈玉琳（右）和Melody首次搭擋主持。（圖／TVBS）

TVBS歡樂台推出全新節目《11點熱吵店》，沈玉琳和Melody首次搭擋主持，今（16）日2人合體進棚拍攝promo，初次聯手就展現「熱吵」功力。《11點熱吵店》談論時下最熱門的話題，包含時事、職場人際、兩性話題，也將邀請當紅來賓，跟節目班底來場「熱吵對決」。《11點熱吵店》以「吵」為一大賣點，婚姻幸福美滿的2位主持人，其實在家也都會跟另一半吵。沈玉琳多半都是為了小孩教育問題而有所爭執。舉例有天回家看到老婆跟女兒之間劍拔弩張，氣氛詭異，一問之下發現是女兒把衛生紙丟在地上，老婆教育女兒自己撿起來，結果沈玉琳覺得很無聊，主動把垃圾撿起來，結果老婆抓狂怒吼：「你幫她撿，你就一輩子撿不完。」2人你一句我一句吵起來。問起誰先低頭？沈玉琳說老夫老妻了，吵架不會特別和好，因為老婆大概30分鐘後會氣消。沈玉琳透露當時聽到搭擋是Melody的心情，「我跟女神一起主持，第一次看到Melody時，我回家內心小鹿亂撞了3天，而且最開心的是我老婆芽芽，因為Melody是她的偶像。」Melody也大讚沈玉琳是「帥帥大叔」，跟他一起主持非常的安心，因為沈玉琳不管是網路語言、年輕人的用語，甚至歷史地理通通都懂，根本百科全書，可以專心維持自己在節目上的美貌。而沈玉琳說自己身經百戰，對節目滿滿正能量跟自信。《11點熱吵店》即將於TVBS 42頻道，每周一到周四晚間11點播出。