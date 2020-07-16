任賢齊曝鈕承澤近況　「他在經歷另外一個階段」

任賢齊即將於9月19日在台北國際會議中心舉辦「齊跡2020 任賢齊演唱會 台北站」，而他於今（16）日在台北舉辦演唱會記者會，除了分享開唱心情，也提到近來有與鈕承澤聯絡，曝光鈕承澤近況。
任賢齊先前為了拍攝電影《跑馬》增重到百公斤，今天現身已經成功減重，體重目前78公斤，說起前陣子為了電影增重，由於不是易胖體質，只能天天滷肉飯、珍珠奶茶，甚至還要吃巧克力，導致胃酸逆流，「半夜都會覺得不舒服，聲音都啞了。」他抱怨道，因為太胖就連彎腰綁鞋帶都無法做到，「真的是頹廢到一個極限。」且大量增重使得身體負擔增加，讓身體各項指數都在爆掉的邊緣，三高都出現。
而《跑馬》的導演是鈕承澤，鈕承澤先前遭警方以強制性交罪起訴，因此電影也跟著停拍，談到任賢齊為了電影又是增重又是減重，如果到最後電影最後無疾而終，會不會覺得遺憾？他坦然的說，靜觀其變，「我覺得感受到另外一個人生，因為增重被罵過氣啊，我經歷這個過程，反而看到了演藝圈殘酷的另一面。」
媒體問到任賢齊有無與鈕承澤聯絡，他大方表示有常常去探望對方，「但沒有討論太多，就看他好不好，一個眼神交流就知道他意思，他在經歷另外一個階段，當然我覺得這件事不知道會往什麼方向發展，就想辦法去面對。」至於該電影版權方未來是否會轉移到任賢齊身上，他透露：「原創是豆導（鈕承澤）的，要尊重他的想法，我跟他說，沒有想好之前不逼迫做決定。」
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