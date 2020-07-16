用三倍券看爆！《屍速列車2》首日票房大賣2400萬元

由《屍速列車》團隊斥資220億韓元（約台幣5.8億元）打造的續集《屍速列車2：感染半島》昨（15日）正式在台上映，首日票房就打敗第一集的2300萬元，單日以近2400萬元登全台票房冠軍，韓國首日觀影人次更破35萬人，是今年迄今韓國首映票房最高電影，人氣魅力不可擋。
自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，全球影業受到衝擊，台灣戲院也深受影響、票房一度掉8至9成；昨《屍速2》在台上映，全台戲院重新湧現人潮，許多民眾紛紛表示好久沒進戲院，業者也說《屍速2》上映後，售票櫃台排隊買票的人龍畫面，是疫情後睽違五個月難得一見的盛況，再次帶動台灣影業，業者興奮不已。
《屍速2》片商「車庫娛樂」創辦人張心望表示：「上片前我們也很憂慮，不知道台灣觀眾是否還會進戲院，也曾經想過要將《屍速2》上映日期往後延，等疫情狀況更穩定再上映風險會較低，但我們也知道整個產業低迷太久，電影有賺有賠，一部片的賺賠事小，只要在還可承受的範圍就好，但整個產業急需一部娛樂大片來帶動復甦，很多影業夥伴撐不了那麼久，最重要的是想辦法把觀眾帶回戲院。」他們也推出「三倍券看電影優惠活動」，詳情請至樂聲影城官網查詢。
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