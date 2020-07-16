女星穿和服木屐拍「處女作」　動作緩慢累翻天

▲鈴木絢音（右）首次挑戰古裝演出。（圖／天馬行空）

▲鈴木絢音（左）片中穿和服跟木屐，拍跑戲累翻天。（圖／天馬行空）

電影《派遣死神事件簿》集結鈴木擴樹、崎山翼、安井謙太郎等演員之外，更找來乃木坂46成員鈴木絢音出演，該片是絢音大銀幕初體驗，卻因為古裝造型吃足苦頭，但她慶幸自己不用拍武打戲，靜靜的站一旁看其他演員較勁就行。該片是鈴木絢音的大銀幕處女作，她飾演年幼即被吉原總管收為養女的阿藤，臉上有著謎樣的燒傷痕跡，與男主角幻士郎有命中注定的相遇。對於本片，鈴木絢音表示，「我認為《派遣死神事件簿》適合所有年齡層的觀眾欣賞，因為明明是歷史劇，卻加入了死神和偵探等元素，是一部老少咸宜的電影。」鈴木絢音也坦言，此次是她首挑戰古裝演出，相較於時裝劇，古裝戲因為要穿和服，必須花兩倍時間著裝；最讓她困擾的則是奔跑戲，由於穿和服和木屐很難邁開步伐，所以怎麼也跑不快，只好不斷重拍，同個鏡頭拍了很多次才成功，讓絢音吃足苦頭。她看到同劇演員有大量武打戲分，慶幸表示：「我不太敢看激烈打鬥的場景，都會默默轉移目光，有時候不小心看到，光用看得就能感受到疼痛！」而對於自己所飾演的阿藤，絢音形容角色是一個外表開朗，但有揮之不去的陰影，自己很欣賞她的堅強，更以此為目標表示：「演完這部片，我期許自己也能變得和阿藤一樣堅毅！」《派遣死神事件簿》7月31日在台上映。