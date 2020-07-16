命理師沈嶸轉行當網紅　分析嫁入豪門四大地雷　

▲沈嶸分析嫁入豪門的禁忌。（圖／翻攝臉書）

▲沈嶸（中）熱心於公益。（圖／逆風劇團）

命理師沈嶸最近轉戰YouTube界當網紅，取名「東區嶸姐」，帶領大家深入了解房地產、靈界、時事新聞以及命理的各種面向，造成不少話題。最近演藝圈頻頻傳出藝人婚變新聞，包括張清芳、何如芸、梁文音，沈嶸特地分析嫁入豪門的四大地雷。沈嶸在「東區嶸姐」頻道中特別揭秘豪門婚姻四大地雷，告誡女人進入婚姻千萬要小心以下四點，第一是不可以太強勢，這是豪門的大忌，嫁入豪門就要忍耐。第二是不受控制，個性不合常常跟老公吵架。第三是無法溝通、心靈不契合。第四則外型走山，一定維持住好身材及好形象，才能讓豪門老公不會厭倦疲乏。除了轉當網紅外，沈嶸也持續捐款到「逆風劇團」做公益，希望能幫助中輟生以及走上迷途的青少年，透過「逆風劇團」以戲劇的方式，重新找尋到人生的方向與自我的價值，將青少年引導回正軌，帶給社會正向的影響力。沈嶸透露有好的榜樣很重要，「我受林志玲做善事的影響很大，林志玲就是影響我發願持續做善事的啟蒙者，我發願每月10萬元、持續20年的公益目標，將我做命理所賺到的錢回饋給台灣的社會，因為我自己也曾經為了幫家人扛官司而入獄坐牢，所以我明白在社會底層掙扎的痛苦，希望可以持續捐款到社會各角落，幫助更多人成功。」