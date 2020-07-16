「音樂召喚魔鬼」是真的？《咒冥曲》導演稱有文獻可考

電影《咒冥曲》一切恐怖的緣起，以女主角蘿絲的父親，用自焚這樣激烈的方式，結束生命揭開序幕。導演安德魯•德斯蒙德表示，鮮少看到成功講述藉由音樂召喚邪靈這種類型的電影，於是開始著手創作這個故事，而且片中提及的「以音樂召喚魔鬼」和「四個面相符號」都真有其事？！
導演安德魯說，片中的邪教組織「法明會」雖為虛構，但其中提及的「以音樂召喚魔鬼」和「四個面相符號」卻都真有其事，四個符號形狀也都有文獻可考，主要源於十七世紀歐洲的恐怖傳說，部分人士相信音樂擁有神祕的力量，是能與魔鬼溝通的橋梁，因此音樂在這部作品中占有相當重要地位。
此外，曾以《銀翼殺手》大反派成為影史經典的魯格豪爾，則演出女主角父親的角色，導演說：「這個角色需要一個有神祕感，又有魅惑力的演員演出，魯格豪爾那雙寶藍色的電眼，以及與人交談時深沉迷人的聲線，都是詮釋走火入魔，乃至以身殉道最適合的人選。」
可惜的是，魯格豪爾已於2019年離世，回憶起跟他的合作，導演表示：「記得拍攝期間某個早晨，我與魯格一起在飯店吃早餐，他花了至少一小時，跟我聊當年和雷利史考特、哈里遜福特拍《銀翼殺手》的往事。身為一個影迷，我就像一個身在玩具店的小孩認真聆聽著，此生有機會與他合作真是非常榮幸，我將永遠懷念他！」
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