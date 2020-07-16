安心亞罕見聊情傷！談感情　最重要的是勇敢

藝人安心亞推出新專輯《愛得起》，今（10日）前往電台宣傳，分享自己的愛情觀，透露曾遇到渣男，「以前在愛情中習慣委曲求全，比較痛苦一點，但回想起來還是開心的，因為我會專注在感情付出的問心無愧。」





安心亞透露交往過一任男友，在對方家裡發現假睫毛與手環，但男友一直宣稱這些物品都是她的，讓她縱使內心半信半疑，最後仍舊選擇相信。回憶此事，安心亞苦笑：「反正就是愛夠、痛夠，我就會離開，我現在很愛自己，不想再委屈。」





目前安心亞沒有曖昧對象，期盼未來另一半能跟自己聊得來，品味相同，希望對方能跟自己一樣勇敢，無論是追求夢想，還是追求愛情，「認識真實的我之後還能夠喜歡我，要找到『忠誠』眷屬，沒有的話寧願單身！」





年齡漸長，包袱變多，我們容易裹足不前。





追求愛情，擔心碰到渣男、渣女被傷害；追求夢想，擔心體力不如年輕人，學習吸收力明顯大不如前，隨時都恐懼被取代。老實說，筆者身旁就有許多朋友，過了35歲，反而變得越來越沒有自信，或者是只敢待在舒適圈，讓自己停止成長。





可是很奇怪的，當年紀再大，約莫50、60歲左右，筆者發現很多人的想法都改變了，也許是生死靠得越來越近，他們更加領悟到：在生死前面，人最重要的就是活得無愧於心。有好的機會、好的感情就該爭取，興許能幫助自己闖出新的一片天。





勇敢，是每一個長者最終的體悟，呼應了安心亞的那聲企盼，「我希望能遇到勇敢的人，和我一樣願意為了愛情去追。」



