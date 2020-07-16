爸爸看雜誌發現女兒拍A片　害弟被同學霸凌：寄你姊DVD來

日本AV女優板垣梓現年31歲，育有一子，是一位單親媽媽，她接受週刊《FLASH》專訪聊到入行AV界以及未婚生子的故事，透露小自己7歲的弟弟曾因此被霸凌，同學還對他說「寄給我你姊的DVD」，她雖然難受，但慶幸弟弟沒因此學壞。
板垣梓一滿18歲就與日本最大成人片商SOD簽約，拍好出道作品才跟家人坦白，但媽媽非常不諒解，氣到一年不跟她說話，爸爸則是看雜誌才得知，不反對反而要女兒別弄壞身體。板垣梓當AV女優3年後突然宣布引退，隔了2年再復出，過了2年竟宣布無期限停業，舉動令粉絲傻眼，才發現她跑去生小孩。
板垣梓未婚懷孕還變成單親媽，產前一個月才告知爸媽，父母非常傻眼，頻頻逼問孩子的爸是誰。她執意生下兒子，遭到大批網友攻擊，認為板垣梓的行為輕率，兒子長大得知真相會很痛苦，但她表示，自己並非做壞事，所以不會隱瞞兒子媽媽是AV女優，也希望兒子能體諒自己並給予尊重。
她受訪也提到，出道當年弟弟才11歲，害到他在班上被同學排擠、霸凌，但弟弟當下都沒說，長大後才跟板垣梓透露，自己曾被要求「寄給我你姊的DVD」，板垣梓聽到此事非常難過，但很慶幸弟弟沒學壞。她現在不在乎外界眼光，坦然面對自己的家庭與工作，也不時在社群分享兒子照片及辣照，非常大方。
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