Ella探視失依兒　被7歲的她一句話惹哭

Ella（陳嘉樺）應「愛最大慈善光協會」之邀，響應「失依兒學費救助計畫」，日前她帶著禮物前往忠義基金會探視失依兒小育。7歲的小育和大多數失依兒都有表達遲緩的現象，讓身為人母的

Ella十分心疼，在Ella的陪伴和引導下，曾經很多話說不清楚的小育，藉由擅長的繪畫，敞開心房，表達長大想當老師的願望，並現場畫了一幅Ella的畫像送她，讓過程中一直隱忍著淚水的Ella

終至淚如雨下。

▲Ella（右）帶著禮物探視失依兒小育。（圖／愛最大慈善光協會提供）

▲Ella（右）對於小育的處境很心酸。（圖／愛最大慈善光協會提供）

▲Ella（後）與小育開心互動。（圖／愛最大慈善光協會提供）

Ella探視小育前一晚，特別徵得愛子「勁寶」的同意，帶來家中紅色的暴龍布偶送給小育，並勉勵小育：「勁寶希望小育姊姊能和暴龍一樣勇敢！」Ella在現場表演暴龍之歌，逗得小育展開笑顏。此外，Ella還送上勁寶喜愛的立體書、圖畫書，還一起與小育玩投籃遊戲。為了讓小育多表達，Ella陪她一起畫圖，過程中得知小育長大想當老師，就引導她畫出未來的自己。Ella深感自己能做的有限，忍不住流淚表示：「其實人生很不公平，但是，人生也很公平。」她又說：「像小育這樣的孩子很多，但能像小育三姊妹幸運被收養的，不多，如果我們可以給予他們正確的教育資源和教導，或許他們的未來可以靠自己努力，甚至可以因自己的努力去幫助更多的人！」而當Ella拿出水煎包與小育分享時，不多話的小育發聲了：「水煎包有媽媽的味道。」讓Ella聽聞後當場鼻酸。而在小育獻上為Ella畫的畫像，更讓Ella頻頻拭淚，但不改搞笑說：「謝謝妳幫我畫口紅，還把我脖子畫得沒那麼粗！」旁邊畫了一顆球，代表兩人剛剛一起玩投籃。此外，也畫了Ella送她的書，讓Ella讚嘆：「哇，我都有感受到妳耶！」