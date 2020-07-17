《羋月傳》男星頹廢蓄鬍成流浪漢　張韶涵發文8字給鼓勵

《重啟之極海聽雷》是改編自同名小說，由《羋月傳》朱一龍、《微微一笑很傾城》毛曉彤，胡軍、陳楚河特邀主演。故事發生在吳邪（朱一龍 飾）和王胖子（陳明昊 飾）十年之約結束之後，一次意外讓吳邪發現自己身患重疾，而一條疑似來自失蹤多年三叔的神秘短信，讓他尋找三叔的心越發迫切，為解開吳邪的心結，張起靈（黃俊捷 飾）回歸，「鐵三角」再次集結，眾人一同開始了一段曲折離奇的聽雷歷險。



▲鐵三角再次集結歷險，黃俊捷（左起）、朱一龍、陳明昊。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 朱一龍因十年歸隱，對世界不再有熱情，守著骨董舖子，雙眼無神、披頭散髮、鬍鬚雜亂無章，穿著睡衣就出來見客，流露頹廢氣息。意外得知自己來日不多，發現自己想做的事是找到從小照顧自己的三叔，才終於開始打理自己，流浪漢變身帥哥從陽光下轉身而出。此次特地邀請張韶涵獻聲主題曲《重啟》，歌詞提及「用愛劈開黑暗，像一道曙光，是非真假無法判斷，不如堅強。」張韶涵也發文：「背風而行，冒險起航！」



▲朱一龍從流浪漢變帥哥。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 冒險懸疑劇情除了真實爆破之外，也有許多搭配武打特效呈現，拍攝現場可見導演在旁用人體發出的爆炸聲、開門聲來引導拍攝節奏，非常逗趣。由於拍攝古墓場景大多塵土，朱一龍從戲裡因生病一路咳到戲外：「因為動作戲讓現場沙地、塵土飛楊，又拍戲沒有辦法戴口罩，拍攝完只能喝點清肺湯、吃木耳什麼的，安慰一下自己。」



▲朱一龍穿睡衣見客。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）



