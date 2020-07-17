遇「色影師」扒衣襲胸　G級網美郭鬼鬼走光痛哭

網紅郭鬼鬼近來獲選JKF雜誌7月號封面女郎，擁有甜美外表、G罩杯火辣身材的她，IG累積近40萬粉絲追蹤，分享深不見底的事業線美照，動輒贏得上萬讚數。郭鬼鬼從台南北上打拚，透露曾被「色淫師」扒光衣服襲胸，嚇得她當場爆哭，還接過許多飯局、私約的訊息騷擾，對此，郭鬼鬼早已見怪不怪。
郭鬼鬼表示，出道前她是飯店櫃檯人員，因外表清秀又有好身材，接到攝影師邀約便踏入模特兒圈，曾遇過職業攝影師約拍性感時裝，「他準備的衣服中間有一條拉鍊到底的設計，深覺他是有預謀的，趁我同行的友人走到門外時，突然向前把我的拉鍊整個拉開！」
由於郭鬼鬼事前被攝影師要求不要穿內衣，「所以當下我整個是大走光的」，雖然她有貼胸貼，但拉開的瞬間郭鬼鬼仍當場爆淚，並趕快逃離現場，「我完全沒想到他表面偽裝得這麼好，私底下竟是人面獸心！」
郭鬼鬼藉此告誡所有女孩在外工作該做的保護措施要確認，不管是胸貼還是安全褲，「不要想著對方會保護你，如果真的忘記帶，記得和別人借或是趁空擋去買。」
此外，隨著人氣增溫，郭鬼鬼IG的「小盒子」裡越來越多奇怪的邀約，「這些私訊沒有斷過，他們會包裝的像是要給你案子或業配，談到最後你會發現他只是在約你『吃飯』，甚至有些會假裝是廠商，跟你敲完活動之後問你願不願意私下『接案』」，面對這些誘惑，郭鬼鬼一律拒絕，「這種事已經見怪不怪了，就當作被開玩笑不會放在心上啦！」
近來郭鬼鬼開始接到電視節目的邀請，坦言從小就夢想上天王吳宗憲的節目，「錄影的時候好緊張，擔心接不到憲哥的話，憲哥的主持節奏真的很快，看到偶像難免腦袋一片空白，但後來粉絲都說自己表現得很好，讓我覺得很開心。」（編輯：楊穎軒）
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