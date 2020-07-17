女星曾因「男方不想結婚」結束關係　蔡康永聽到都想哭

《三十而已》由江疏影、童瑤、毛曉彤主演，聚焦30歲女性所面臨的生活困境與痛點，劇中她們三位三十多歲的女性，分別遇到不同人生習題，江疏影在生日這天遭遇人生低潮，想談戀愛但男方卻是不婚主義者；童瑤在外人面前看起來是無所不能完美太太，卻因過度追求完美而導致婚姻危機；毛曉彤看似有穩定婚姻，卻突然崩塌，甚至還發現閨密的老公出軌。三人談到女性面對另外一半出軌問題，江疏影霸氣形容，「出軌的男人是蒼蠅！」童瑤、毛曉彤則直說對出軌的男人零容忍。



▲童瑤對出軌的男人零容忍。（圖 / WeTV提供） 再問若朋友的另一半出軌要不要告訴她？江疏影說：「家裡有蒼蠅，總得跟朋友說一聲吧！」如果男朋友已經背叛你了，朋友還袖手旁觀，「那我還期待我的朋友什麼呢？」她認為，「我的閨密都不站在我這邊，那還指望男人們站在我這邊嗎？」江疏影形容，愛情是一場警匪片，「不要指望男人，會主動的來跟你自首！」



▲江疏影主演《三十而已》。（圖 / WeTV提供） 毛曉彤則透露，「兩人的感晴不能當做是兒戲。」並用「零容忍」三字，形容對於另一半出軌的態度，毛曉彤認為，如果朋友另一半出軌，還對朋友隱瞞，這是對別人的縱容，還會造成對朋友的二次傷害。她更說，「不要低估女人處理問題的勇氣。」其實，毛曉彤因演出《微微一笑很傾城》中的「二喜」爆紅，她曾在《親愛的結婚吧》節目中自曝，某一段感情結束是因為「男方不想結婚」，透露自己每次談戀愛都是「奔著結婚去」，卻因對方可能不想結婚而黯然分手，讓節目主持人蔡康永直說，做一個婚姻戀愛節目「問到想哭。」



