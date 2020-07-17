李孝利暢聊與Rain上床八卦：我沒跟他睡　但睡了又怎樣？

李孝利最近跟劉在錫、Rain組成練習生團體「SSAK3」，在南韓引起話題，也讓李孝利早年和Rain傳出的「性事疑雲」再度浮出檯面討論。只不過，這件事最後卻被李孝利帥氣地僅用一句話，堵住悠悠之口，到底是怎麼回事呢？





多年前，傳出在一次廣播節目中，Rain接到嘉賓電話，劈頭便承認：「我和孝利睡了。」這句話在娛樂圈發酵，一個性感天后，一個帥氣舞王，兩人傳出緋聞，大家都樂見其成，只不過一出手就是「上床」，會不會太重口味了些？





八卦鬧得滿城風雨，李孝利跟Rain都沒有出面回應。最後，新聞大到引起警方調查，卻發現該廣播節目並沒有相關錄音，對此，警方還調查了Rain的通話紀錄，發現他並沒有打那通電話，證實「開船說」是造假消息。





時隔至今，李孝利終於在節目《Magic Eye》裡說話了，她表示：「首先，我們沒有上床。但是我們當時都未婚，即使睡了，這沒什麼大不了的吧？」此話一出，主持人們紛紛低頭、露出不好意思的神情。



▲李孝利講話風格直率。（圖／取自李孝利IG）

李孝利並沒想要打住的意思，她繼續說：「每個人都知道，廣播節目不會事先聯繫，也不會突然打電話。現在Rain也找到自己的幸福，希望這個謠言會就止於智者吧。」





曾與演員王淨聊天，雖然年紀尚輕，她對「標籤」卻看得通透，她向筆者提出一段話，讓我深思非常久，「為什麼一定要成為優雅、高EQ、文靜、氣質的女明星，才是『好』的女明星？為什麼每個人對女明星有那麼多『標準』或『期待』？」





王淨拋出一連串問句給我，她沒答案，筆者當下沒答案，但可以確定地是，這些問題都給我們留下了思考的餘韻。





事實上不只女明星，明星大多都一樣，講究人設。





倘若一個明星剛出道走的是高大尚路線，受眾自然會對他們投射某種想像，以為他們私下應該是個品味很歐美、醉心研究多國文化的質青吧？殊不知，搞不好人家興趣其實是邊嚼檳榔、邊看鄉土劇，喜歡在地人事物的台妹跟台哥。



▲李孝利講話風格直率。（圖／取自李孝利IG）

早期，很多明星都因「人設」與「本性」的衝突得到憂鬱症，歷經數十年衝撞和群嘲，才領悟到放鬆與釋然的哲學，例如歌手麥莉、范曉萱等人，最終都跳出了人設給她們的枷鎖，勇敢在大眾面前展現自己真實的樣貌。





李孝利無疑是幸運的，經紀公司為她塑造的人設，恰巧符合她有話直講的本性，她的形象一路都是性感張揚，提倡Girl Power，使她有更多機會展現其他文藝女星無法做到的、被外界視為「嗆辣」的發言。





然而，我們分析李孝利的言論，核心觀點再正常不過，根本不嗆辣，「沒結婚，我為什麼不能跟男人上床？」為什麼一個追尋情慾自主的觀點，只能夠被人設是率性、性感的名人拿出來宣導，大方談做愛，這沒什麼呀！





筆者很欣賞李孝利，她總可以犀利針砭社會加諸在女性身上的陳舊價值觀。但是，看完這篇新聞，我心裡卻暗暗期許，那些被文藝、優雅、大器形象框住的明星們，能偶爾展現出對於「挑戰社會禁忌話題」的關心。這邊必須強調，筆者不勉強，因為有些人藝人就是不關心社會議題，這也沒有錯的，筆者在這邊呼籲的明星，指的是內心有很多問號跟想法的KOL。





你們的每一步，都有機會讓那些明明就很「正常」的論述，不會再被視作「嗆辣」和「前衛」的發言。



