安妮斯頓不忍了！「飆髒話」呼籲美國民眾戴口罩

美國的新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，但許多民眾受到川普總統的影響，過去一直不願意戴口罩，還讓戴口罩成為政治議題，不過紐約州最近發起「Mask Up America」的運動，與好萊塢大咖合作，製作一系列宣傳短片，呼籲民眾戴口罩，遏止疫情進一步擴大。
「Mask Up America」運動由紐約州長科莫（Andrew Cuomo）發起，他呼籲美國人團結一致，不要被意識形態或政治分裂，才能戰勝新冠病毒，並邀請奧斯卡得獎導演凱薩琳畢格羅，製作8段分別長30秒的電視廣告，將在紐約各景點循環播放，鼓勵民眾戴口罩。
而且多位好萊塢大咖名人都參與宣傳短片，包括摩根費里曼、勞勃狄尼洛、凱特琳德弗、傑佛瑞懷特、傑米福克斯、珍妮佛安妮斯頓、女神卡卡等，摩根費里曼更在其中一支廣告中說：「當你戴上了口罩，就贏得我的尊敬！」
至於安妮斯頓則在IG批評戴口罩政治化的問題，不認同許多美國人視戴口罩為剝奪自由的行為，更呼籲民眾 「戴上該死的口罩。」（wear a damn mask.），而女神卡卡也在IG分享自己戴口罩的照片，口罩上還有鐵鏈及金色鉚釘的裝飾，並說道：「做自己固然很重要，但更應該戴口罩！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。