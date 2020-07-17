男星送蛋糕肉麻告白　郭書瑤不敢聽：我會當真

華劇《未來媽媽》是由真實案例改編，郭書瑤在劇中飾演生殖醫學中心諮詢師，正在努力適應新工作的她，男友禾浩辰突然向她求婚，開啟了「生不生」的新婚生活，不料她卻意外懷孕，讓她對於成為「未來媽媽」的角色有了許多新的體悟。



▲郭書瑤、禾浩辰在河堤耍浪漫。（圖 / 三立提供） 今（17）日拍攝一場她與禾浩辰在河堤耍浪漫的劇情，而明日是郭書瑤生日，剛好在河堤邊提前慶生，與禾浩辰共度一個難忘的生日。壽星調侃說，今年河堤邊可算是她人生過過最浪漫的生日，而生日當天剛好不用拍戲，郭書瑤已計畫聚集親朋好友在一起熱鬧一下。由於現在感情屬於空窗期，所以也不會期待男友會帶來何種驚喜，但劇中老公禾浩辰倒是很體貼，帶了她最愛的栗子蛋糕送上祝福。



▲禾浩辰送上郭書瑤（左）最愛的栗子蛋糕。（圖 / 三立提供） 郭書瑤表示她也不知道自己是不是屬於浪漫的女人，但她是很喜歡浪漫的人，不管是偶像劇浮誇的，還是簡單平凡的浪漫，通通都喜歡，而今年也沒特別去買什麼禮物來犒賞自己，笑說：「我常常送自己禮物，不管是不是生日。」禾浩辰也表示，他對女友生日比較偏向是隨意的類型，會親自準備小禮物，有時間的話一定會自己煮飯給對方吃，以展現誠意。他表示做過最浪漫的事就是做手工書，裡面放一些合照再寫上一些文字，此外，邀請親朋好友一個一個錄生日祝福影片，騙她當天自己無法出席，然後再偷偷出現給她驚喜。



▲郭書瑤（右）自嘲自己30歲還是個屁孩。（圖 / 三立提供） 邁入30歲的郭書瑤一副神態自若，她幫天下女人打抱不平，「女人30歲怎麼了嗎？」她表示自己不太在乎年齡，不會被社會世俗所威脅，每個年紀都有女人最美的樣子。郭書瑤回憶小時候的她，常常幻想自己30歲會是一個漂亮成熟的姊姊，現在步入3字頭，殊不知現在的自己還是個屁孩。





慶生之餘兩人在現場也不斷甜蜜鬥嘴，明天就是郭書瑤生日，禾浩辰不忘撩妹祝福：「希望老婆不管做什麼事情都支持她，健健康康開開心心的，難過的時候杜柏謙都會在！」肉麻告白讓郭書瑤在旁邊吐槽：「他好敢講！我不敢聽！」面對男人講甜言蜜語，郭書瑤笑說她會當真，講出來就要負責！









