元祖少奶奶甩婚變陰霾　遭猛男包圍小鹿亂撞

109年度總統盃健身健美錦標賽將於

8月8

日、

9

日，在南港展覽館舉行。「元祖少奶奶」安晨妤、「國民女友」祈錦鈅受邀擔任宣傳大使，並拍攝一系列宣傳影片。

因健康形象受邀的祈錦鈅笑說：「從小對健美的概念就是練得超級壯像美國隊長或超級賽雅人一樣，這次很開心受邀參加總統盃全國錦標賽宣傳大使，可以透過這個機會更了解健美先生的大肌肉是如何養成並練出完美線條。」

▲祈錦鈅秀出健美身材。（圖／中華民國健美協會提供）

祈錦鈅分享：「近年來健身風氣流行女生練腰臀，也開始流行健美風氣的女生不追求再鳥仔腳，我個人本來就很喜歡我的腰，所以我會加強線條部分以及臀部，希望很快的能擁有完美翹臀，設定目標之後會把眼光放到下週或下下週，提醒自己自己想在下週或下下週看起來會有什麼成果，會更有毅力堅持下去。」

本身有健身、健美裁判身分的安晨妤說：「健美是近十年內興起的行業，衍伸健美、健身的一些高蛋白的保健食品、運動用品服飾、體測儀等商機自己很看好。」而

▲安晨妤（左）透露看到猛男小鹿亂撞。（圖／中華民國健美協會提供）

安晨妤先前鬧出婚店，被問到老公不在身邊，遭猛男包圍當下的心情，她笑回：「因為自己是健美評審，會欣賞觀察猛男的肌肉線條做專業的評判，被猛男包圍當然會很開心，因為他們都是很優秀的選手，想到的是如何透過他們的專業，合作商品帶來更大的商機，想到這個心中就會充滿熱血、小鹿亂撞。」