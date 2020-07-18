蜜拉喬娃維琪12歲女兒「加入漫威」　接棒媽咪變女英雄

蜜拉喬娃維琪大多數的作品都是扮演女英雄角色，

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▲蜜拉喬娃維琪在《盧貝松之聖女貞德》展現英勇女豪傑形象。（圖／可樂電影）

而這位女英雄現在有了接班人，她年僅

▲艾娃安德森簡直是「復刻版」的蜜拉喬娃維琪。（圖／艾娃安德森IG）

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並將氣宇軒昂的性格，詮釋得相當出色，如今連她的女兒艾娃安德森，也加入漫威《黑寡婦》演出，令粉絲翹首期盼，希望她未來能接棒媽咪變身女英雄。惡靈古堡》之前，最具代表性的作品，就屬《盧貝松之聖女貞德》，她在片中飾演貞德，以一頭金亮短髮、剽悍的騎馬英姿、熾熱且銳利的眼神，營造帥勁的女性形象，掀起女英雄典範的潮流，也成為她生命中最重要的轉捩點之一，因為接下來的《惡靈古堡》便讓她揚名國際。12 歲大的長女艾娃安德森，原來也是一名演員，一踏進演藝圈便奪得所有人目光，日前更宣告已經加入漫威電影《黑寡婦》的拍攝劇組，有傳聞指她很可能是在片中，飾演女主角娜塔莎的小時候。事實上，艾娃安德森早在 2016 年，就曾參與爸媽共同推出的活屍大片《惡靈古堡 ：最終章》的演出，如今她終於將更進一步擴展好萊塢電影作品的版圖。2009年，與《惡靈古堡》系列導演保羅安德森因戲步入紅毯，這也是她的第三次婚姻，兩人更在今年2月傳來好消息，甜蜜生下第三胎。蜜拉喬娃維琪在年僅11歲非常小的時候，就展開模特兒生涯，1991年拍攝第一部電影《重回藍色珊瑚礁》，難怪她不排斥女兒早早進入好萊塢。