郁方7年沒拍戲飾演惡婆婆　Darren一句話讓她心花怒放

新戲《羅雀高飛》今（18）日舉辦劇中惡婆婆郁方記者會，該劇描述平凡少女羅雀（大元 飾）將母親過世的椎心之痛，轉化為對人的悲憫，立志成為女醫，並戀上中藥房少爺的立志愛情故事。其中郁方在劇中飾演中藥行勝昌堂老闆娘，嫌貧愛富，自以為是，寵溺子女沒有極限，思想觀念非常傳統。



▲郁方飾演大元的惡婆婆。（圖 / 三立提供） 7年未接觸戲劇的郁方，對於再次回歸戲劇表示不想放過任何鏡頭，而且這次演出也帶出戲癮，她表示這次老公很放心讓她出來演戲，公婆也會打電話關心在嘉義拍戲辛不辛苦，郁方開玩笑說她跟公司表示以後接戲一定要在外縣市，因為這次在嘉義拍戲心情上非常放鬆愉快。此次演惡婆婆一角相當過癮，而網友知道她飾演惡婆婆後紛紛留言表示大元沒有好日子過了，郁方笑說不太敢看鄉民的留言，還說這次演出將「惡婆婆帶出新高度」。



▲郁方老公關心有無親密戲。（圖 / 三立提供） 對於此次南下嘉義民雄拍戲，郁方表示在日式豪宅中拍攝，沒有冷氣，每天都像在做熱瑜珈，她還自己爆料拍戲時因為NG被導演記了兩個小過，而這次飾演她老公的是帥氣倪齊民，大家好奇兩人可會有親熱戲，連老公也關心，郁方笑回：「我們幾歲了！這種事可以交給年輕人處理嗎？」





邱凱偉（Darren）在劇中飾演郁方的兒子，劇組所有演員都表示他非常會撩妹，特別是對郁方，郁方笑說他嘴真的很會說，用「藝術極品」來形容她，還稱郁方是「台灣趙雅芝」，讓劇中娘開心得暈頭轉向。



