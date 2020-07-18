三浦春馬難忘寶島「泛舟哥」　在台許下30歲必做清單

日本男神三浦春馬今（18日）輕生過世，享年30歲。他過去多次來台，除了宣傳上節目、拍戲短居寶島，去年也首度在台舉辦人生第一場海外見面會，會前透露難忘「泛舟哥」，以及許下30歲前的必做清單「考重機駕照」、「考船舶駕照」、「學會飛蠅釣」以及「進軍好萊塢」，願望尚未完成就發生憾事，令外界不捨悲痛。
三浦春馬訪台多次，去年更在台舉辦海外首場粉絲見面會，活動前接受媒體訪問，問到對台灣最印象深刻的事，他說忘不了2015年「蓮花颱風」襲台時，泛舟哥說的那句「颱風天就是要泛舟啊」，甚至模仿對方的表情，逗趣表示：「他自己應該也很驚訝會爆紅吧！」
他當時也透露30歲前有必完成的清單，就是要考到重機駕照、船舶駕照，以及學會飛蠅釣，更說之後工作會用到日本刀，保證會學好使用方法，讓大家看到不一樣的三浦春馬，並表示：「回頭一看就要30歲了，雖然不會焦慮，但覺得一天時間很不夠用，真希望一天有30小時，我會用來精進我的語言能力！」
三浦春馬認真對待工作與生活，自認英文不好就飛去英國學遊學2個月，雖然被當地人歧視，但他發揮自我價值，表演唱歌、演技後，讓寄宿家人對自己大改觀，「大家都知道我有夢想，也有實現的能力！」他藉由經驗發現自我表現的重要性，對未來海外發展也有幫助，期許有機會闖進好萊塢，自己一定會努力學好英文。
除了工作上的成就與努力，他因在《TWO WEEKS》首演爸爸，透露未來成家的話，想生2個小孩，保證自己一定會做好父親的義務，帶他們體驗各種戶外活動。
三浦春馬螢光幕前總是傳遞正面能量，未料今輕生過世，他同公司好友賀來賢人就在IG寫下：「取笑別人喜歡的事跟認真想做的事情非常容易，否定或是說出自己不喜歡的事也很容易，真的是超級容易，比綁鞋帶還簡單，希望社群網站能夠有正面的力量出現」，透露三浦春馬疑似被網路霸凌，才會選擇離開人世。
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