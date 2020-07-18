公司打破沉默「報告三浦春馬死訊」　天團獻曲送天堂好友

日本男星三浦春馬今（18日）自縊過世，享年30歲，消息震驚外界，他公司稍早發聲明，向關心此事的各位表達歉意，詳細說明待日後發表。他同門樂團「flumpool凡人譜」今上TBS節目《音樂之日》表演三浦春馬主演電影的主題曲《好想告訴你》，主唱山村隆太更發文表示，要把這首歌送到在天堂的你，讓人鼻酸。
凡人譜今上節目《音樂之日》表演，演唱三浦春馬2010年主演的同名電影主題曲《好想告訴你》，未料同時段各家電視台報導三浦春馬死亡新聞，巧合時機讓人鼻酸，凡人譜事後就在社群網站用中、日文寫下：「我唱了好想告訴你這首歌。歌曲開始的瞬間，吹起了今天最強的一陣風。希望許多人的思念，都能藉此傳達到天堂給你。」
三浦春馬公司晚間終於發表聲明，證實藝人過世消息，對關心三浦春馬的粉絲、相關人士造成不便感到抱歉，他們正在確認詳細原因，日後再跟各位報告，盼外界給予諒解。
三浦春馬1997年以童星身分出道，他曾在節目透露自己一開始沒有明星夢，是媽媽覺得兒子沒有同齡玩伴，才安排他去學跳舞、唱歌和演戲等才藝，希望擴展社交圈。長相帥氣的三浦春馬出道後工作不斷，知名代表作有《戀空》、《極道鮮師》、《血色星期一》、《最後的灰姑娘》等，還曾跟新垣結衣、蒼井優、三吉彩花等人傳過緋聞，人緣非常好。
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