徐若瑄回憶三浦春馬：他是「親切可愛又敬業」的小帥哥！

日本人氣男星三浦春馬驚傳在東京港區家中過世，目前初步判定為自殺

《NOWnews今日新聞》，

長澤雅美主演的電影《信用欺詐師JP：公主篇》，即將在7月底上映，卻傳出有份客串的三浦春馬自殺身亡的消息，而在該片也有演出徐若瑄，因該片和三浦春馬有過接觸，當聽到這個不幸的消息，徐若瑄表示：「

」。

▲徐若瑄聽到三浦春馬過世的消息很難過。（圖／徐若瑄臉書）

其實，

徐若瑄，曾在2011年來台宣傳電影《東京公園》，在節目中玩「選妃」遊戲時，透露徐若瑄很接近自己的理想型，甚至直白表示：「年齡不是問題。」