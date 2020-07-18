徐若瑄回憶三浦春馬：他是「親切可愛又敬業」的小帥哥！

日本人氣男星三浦春馬驚傳在東京港區家中過世，目前初步判定為自殺，消息一出震驚演藝圈，其中曾與他在新片《信用欺詐師JP：公主篇》合作的徐若瑄，也相當難過，並告知《NOWnews今日新聞》，三浦春馬是一位親切可愛又敬業的小帥哥，希望他一路好走。
長澤雅美主演的電影《信用欺詐師JP：公主篇》，即將在7月底上映，卻傳出有份客串的三浦春馬自殺身亡的消息，而在該片也有演出徐若瑄，因該片和三浦春馬有過接觸，當聽到這個不幸的消息，徐若瑄表示：「因為電影《信用詐欺師～公主篇》我和三浦春馬有短暫的相遇，他給我的印象是一位親切可愛又敬業的小帥哥，很遺憾聽到這個消息，到現在還是不敢相信⋯希望他離苦得樂，一路好走。R.I.P」。
其實，三浦春馬也相當喜歡徐若瑄，曾在2011年來台宣傳電影《東京公園》，在節目中玩「選妃」遊戲時，透露徐若瑄很接近自己的理想型，甚至直白表示：「年齡不是問題。」
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