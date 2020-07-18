變態教練煞到女醫生　下藥發生關係「裸照」傳給她老公

韓劇《優雅的朋友們》故事謎團重重，昨（17日）晚播的第三集中，高爾夫球教練江山（李泰煥 飾）初見靜海（宋玧妸 飾）後，就刻意製造見面機會並迷姦對方，他表示不要錢，執意要跟對方交往，甚至把床照傳給她老公宮哲（劉俊相 飾），不明動機讓觀眾看傻眼。
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江山迷姦靜海後，不斷致電傳訊要求見面，靜海皆無視不回應，他就直接到她任職的醫院大廳，靜海拿出3000萬遮口費，未料江山拒絕並大喊「跟我交往吧，我愛上妳了」，甚至撂狠話：「妳知道有錢的阿姨們，為什麼喜歡痞子嗎？因為比起老公，痞子對她們好太多了，我也會對妳很好的。」一段話讓靜海聽傻眼，在場同事也非常震驚。
江山威脅不了靜海，就把偷拍的床照傳給她老公，並副本給靜海說：「沒有發生什麼事嗎？我昨天明明傳了這照片給妳老公。」靜海嚇到終於答應見面，赴約進出酒店時還被老公摯友在勳（裴秀彬 飾）撞見，他就猜到靜海應該與男人扯上關係，立即跟宮哲報告。
下集預告中，靜海似乎跟老公坦承被設局，宮哲情緒崩潰去找江山，雙方發生激烈扭打，隨後出現該劇第一集江山遇害的凶殺案現場，但犯人是誰仍得靠劇情走向得知。《優雅的朋友們》可至愛奇藝台灣站收看。
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