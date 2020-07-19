三浦春馬被發現時「心臟還在跳」　警找到日記本內容絕望

日本演員三浦春馬昨（18日）在住宅自縊身亡，享年30歲，日本媒體報導他疑似不堪網路霸凌而走上絕路，但三浦春馬友人跟記者表示，他2年前就開始酗酒，變得自暴自棄，20歲時就透露不想再當演員，種種原因推斷並非網友攻擊導致三浦春馬有輕生念頭。此外，警方昨在他家找到疑似遺書的紙條，今透露三浦春馬有在日記本上寫下「我想死」的話。
根據日媒報導，三浦春馬是昨天下午1點多被經紀人發現在家中自縊，但救護車抵達時，他仍有微弱心跳，救護人員立即用心臟去顫器（AED）搶救，最後仍回天乏術，宣告死亡。
日本警方跟媒體透露，搜查人員昨晚台灣時間7點多左右進入三浦春馬住處，他的經紀公司2名工作人員則9點多抵達，待了3個多小時才離開，也表示在房內找到他常用的日記本，裡面寫下意圖自殺「我想死」的話，但這並非遺書。
三浦春馬的友人跟媒體《Sponichi Annex》表示，三浦春馬2年前開始飲酒量暴增，變得自暴自棄、常常酗酒，喝醉後曾透露絕望的話，他相當懊悔當時沒看出端倪；更透露三浦春馬20歲就說過不想再當演員，因為他是會為了工作投入全力去扮演好角色，但戲約不斷，常得迅速脫離每一個角色的情緒，導致他精神層面削弱崩壞。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！