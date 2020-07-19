被他們愛上就是你賺到！4大星座堪稱「地表最完美情人」

▲12 星座當中，堪稱「地表最完美情人」的 4 星座曝光，愛上他保證只有幸福，被他愛上就是你賺到。（示意圖／取自pixabay）

每個星座都有不一樣的特點，

每個人對愛情的憧憬也都不盡相同，而一個完美情人又該具備什麼條件呢？根據《星座好朋友》分析，4 大星座堪稱「地表最完美情人」，愛上他保證只有幸福，被他愛上就是你賺到！

金牛座

金牛是戀愛前後反差最大的星座，平常看起來小氣又摳門的他們，連吃個飯都斤斤計較，一旦談起戀愛卻像換了個人，金牛會用實際行動讓戀人感到幸福，就算直接把自己的財產上繳也無所謂，反正只要戀人開心就是最重要的，金牛完全不會干涉戀人怎麼花錢。

天蠍座

天蠍真的是個完美情人，平時對任何人都很冷漠的他們，像座冰山讓人難以親近，一旦談起戀愛卻像炙熱的岩漿，天蠍會毫不保留的把心掏給戀人，把所有心事都跟戀人分享，也會時時刻刻惦記著戀人，讓戀人有被放心中重視的感覺。

▲ 12 星座當中， 堪稱「地表最完美情人」的 4 星座曝光。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

魔羯座

魔羯可說是人人眼中的完美情人，他們總是腳踏實地的努力打拼，又能心甘情願的為愛改變，魔羯的戀人是他們最柔軟的部分，他們會因為愛而妥協並改變，魔羯也是最專情和深情的星座，他們甚至將對方的一切放在首要位置。

雙魚座

能和雙魚交往大概是人生中最完美的一種體驗，他們絕不會讓愛情漸漸趨於平淡，雙魚會想盡辦法讓愛情充滿「儀式感」，他們希望戀人跟自己交往很幸福，能夠深刻感受到自己濃濃的愛意，且雙魚也很願意為愛學著妥協。（編輯：許苡晴）