6歲童護妹被狗咬到「毀容」　《復仇者聯盟》全出動送暖

▲「美國隊長」克里斯伊凡（右）拍片鼓勵布里吉。（翻攝nicolenoelwalker IG）

▲布里吉很喜歡超級英雄。（翻攝nicolenoelwalker IG）

▲「鋼鐵人」小勞勃道尼（右）想送布里吉生日禮物。（翻攝nicolenoelwalker IG）

美國日前有一位年僅6歲的小男孩布里吉渥克（Bridger Walker），為了保護妹妹導致臉部被狗嚴重咬傷，事後更縫了90針，臉部幾乎毀容，即使如此他仍然不後悔的說：「當下只覺得如果有人必須死，我認為應該是我！」新聞傳出後，讓《復仇者聯盟》的成員們，紛紛為布里吉送上鼓勵。包括「美國隊長」克里斯伊凡、「鋼鐵人」小勞勃道尼、「雷神」克里斯漢斯渥、「蜘蛛人」湯姆霍蘭德、「浩克」馬克魯法洛等，當知道布里吉很喜歡《復仇者聯盟》裡的超級英雄時，都拍片鼓勵布里吉，更承諾了布里吉一些事，讓他興奮不已。「美國隊長」克里斯伊凡在影片中告訴布里吉：「你是一位英雄，你的行為勇敢又無私，你妹妹非常幸運有你這位哥哥，你父母會為你感到驕傲。我會寄給你一個美國隊長的盾牌，因為你值得擁有它！」而「浩克」馬克魯法洛則留言大讚布里吉，將別人的安全看得比自己重要，是他見過最英勇的人。「蜘蛛人」湯姆霍蘭德是以視訊跟布里吉聊天，他大讚說：「你真的非常勇敢，我們為你感到驕傲，你的妹妹非常幸運擁有你。」但當湯姆霍蘭德問布里吉，誰是他最喜歡的《復仇者聯盟》成員時，他卻思考了好一會兒都沒有回應，引起現場一陣爆笑。後來，湯姆霍蘭德親自邀請布里吉，到《蜘蛛人3》的拍攝片場看他拍戲，並說：「你可以成為我永遠的客人！」這時布里吉露出興奮又難以置信的表情，接著露出大大的笑容，看來這個邀請讓他十分開心。另外，「鋼鐵人」小勞勃道尼也親自拍片給布里吉說：「我叫做小勞勃道尼，扮演鋼鐵人一角，這讓我成為美國隊長的朋友，我聽說他送了你一個盾牌，我會做得比他更好，你只要在下一個生日之前打電話給我，我會為你準備一些特別的東西，最後多說一句，這是一個承諾！」而「雷神」克里斯漢斯渥也拍片說：「你的勇氣出人意料且令人敬佩，我們都愛你，在此為你送上我們的支持，請你要堅強下去，你是我的英雄！」