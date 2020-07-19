渣男拿「人妻裸照」討5億　威脅失敗慘死浴室

韓劇《優雅的朋友們》昨（18日）播至第四集，靜海（宋玧妸 飾）被教練江山（李泰煥 飾）下藥、拍裸照後，男生威脅5億遮口費不成，除了到對方家挑釁她老公宮哲（劉俊相 飾）之外，還傳簡訊嗆聲「你老婆又來找我了」，宮哲一氣之下衝去找江山，未料發現他死在浴室，曾與他有關連的人都是殺人嫌疑犯。
以下有雷，慎入！！！
江山以裸照威脅靜海，兩人相約飯店談判，期間發生肢體衝突，男生表示「不交往的話就給我五億」，若敢報警，就會把裸照公布在兒子學校，以及她任職的醫院官網。靜海隨後跟老公坦承被設計，但想私下解決，未料江山卻跑來找宮哲，兩人發生激烈扭打。
宮哲事後再收到江山示威簡訊「你老婆現在又來找我了，叫她不要來，她還執意不聽呢」，宮哲情緒失控衝去他家，結果看到江山滿身血死在浴室，宮哲和擔心他出事、尾隨在後的朋友們全都淪為殺人嫌疑犯。
此外，在宮哲抵達犯罪現場前，靜海疑似先一步離開；而江山生前也曾暴力對待亨宇（金盛吳 飾）的繼子，兩人全被警方列入嫌疑犯調查名單內。《優雅的朋友們》可至愛奇藝台灣站收看。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110