「喜劇女神」被2男星追求　暗爽嘴角上揚

▲▼劇中，尹賢旻（上）跟徐志焄同時追求黃正音。（圖／LINE TV）

韓「喜劇女神」黃正音新戲《他就是那傢伙》與尹賢旻、徐志焄合作，劇中2男爭先恐後搶當黃正音牽扯四世的「命定丈夫」，故事掀起觀眾討論，表示：「題材新穎有創意、完全猜不到劇情走向！」戲外已是人妻的黃正音，面對兩位男神的「夾攻」追求，毫不避諱稱讚尹賢旻、徐志焄都非常有魅力，身材更是一級棒，「光是看著兩人，嘴角就會不自覺上揚」。黃正音劇中飾演能力出色的網路漫畫企劃組長「徐玄珠」，由於前三世的記憶，對愛情感到恐懼，更抱持「不婚」原則。黃正音透露，一看完劇本就立刻答應演出，她說：「徐玄珠這個角色很有魅力，劇情故事更重新定義結婚和家庭的觀念、對愛情永恆的看法。」尹賢旻為了詮釋劇中個性孤僻冷漠的「黃志宇」，不惜改變生活習慣，在拍攝期間刻意遠離朋友、將自己關在家中，他透露：「個性一度被角色影響，變得沉默、內向。」飾演陽光暖男「朴道謙」的徐志焄，與尹賢旻飾演的角色個性截然不同，他表示角色毫無包袱，誇張爽朗的個性，對他來是說一大挑戰，表示：「想讓觀眾看到我更多不同，也更調皮的一面，所以選擇演出」。該劇才播兩週，劇情發展神速，不僅徐志焄對黃正音使出超直球的「熱烈追求」，孤僻冷漠的尹賢旻更霸氣追愛，使出非常手段將黃正音留在身邊，喝醉後更是「賣萌無極限」，對黃正音撒嬌、裝可愛樣樣來。《他就是那傢伙》每週二、三上午10點在LINE TV更新上架；每週四、五在中華電信MOD播出；每週六、日晚間9點可至MOD龍華偶像台收看；8月10日起平日晚間7點在MOD龍華影劇台播出。