三浦春馬殞落　吳慷仁259字吐「藝人鎂光燈下的恐懼」

「鎂光燈打亮的笑容後面是什麼心情，因為表演是我們的工作，不能把負面與不好的一面帶給觀眾看見...」吳慷仁昨（19日）在臉書寫下200多字的文章，談演藝人員鏡頭下不為人知的辛酸，文末並向「演藝圈遠方的朋友」致意，被聯想在悼念近日自縊殞落的日本男星三浦春馬。
吳慷仁有感而發表示，在演藝圈有人心有壯志，有人誤打誤撞，有人無心戀棧，「鏡頭下我們都看不太出來，鎂光燈打亮的笑容後面是什麼心情，因為表演是我們的工作，不能把負面與不好的一面帶給觀眾看見，既對不起期待你帶來更棒作品的粉絲，也對不起努力幫你經營的經紀團隊，更對不起因為你良好的形象找你代言的廠商...。」
武裝的日子過久了，吳慷仁道出演藝工作者身心面的隱憂，「回到家依舊一個人面對著自以為還算堅強的內心，俗（殊）不知多少早已千瘡百孔，需要在乎的人擁抱，需要朋友拉一把，需要自己和自己對話...也許，真的覺得只是也許，我們才能扛著所謂不同的壓力繼續下去...。」最後標記「#記得多找人說說話」。
30歲日本人氣男星三浦春馬18日被發現陳屍自宅，警方判定為自縊身亡，現場雖留有遺書但不對外公布，外界猜測肇致悲劇的主因為不堪網路留言霸凌，亦有他自我要求過高、無法排解演員工作帶來的身心損耗的說法。（編輯：楊穎軒）
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